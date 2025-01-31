Как Украина будет противодействовать "Орешнику": эксперт назвал системы, способные остановить российский террор

Какие страны имеют систему, способную противодействовать "Орешнику" и есть ли у Украины ресурсы для создания собственной противоракетной системы такого же уровня, сообщил Петр Черник.

Недавно Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский в интервью "ТСН.Тиждень" заявил, что у нашей страны пока нет систем, способных перехватить российский "Орешник", и что это побуждает Украину активно вести переговоры с союзниками, чтобы такое оружие получить.

Какие страны имеют систему, способную противодействовать "Орешнику"? И есть ли у нас ресурсы для создания собственной противоракетной системы такого же уровня? На эти вопросы ответил военный эксперт Петр Черник в комментарии "АрміяInform".

"Орешник" — очень серьезная ракетная система. Россияне ее представляют как невероятно новую, но на самом деле это далеко не так. Что это такое? Первое. Это старушка РСД-10 "Пионер", которая разрабатывалась с 1976 года. Это достаточно серьезная система. До 5000 километров — нанесение ударов. Скорость разгонных блоков каждого – в пределах до 10 тысяч километров в час. Это классическая заатмосферная баллистика, которая на очень высокой скорости приходит к своей цели", – объяснил эксперт.

Россияне утверждают, что на эту минуту в разгонном блоке "Орешника" до 36 боевых элементов. Но Черник указывает на серьезный момент: очень сомнительно, что там есть взрывчатка.

"Вероятнее всего — это кинетическая часть, ведь когда любое тело разгоняется до такой скорости, то даже килограмм орехов на такой скорости выделит энергии больше одного килограмма эквивалента тротила", — отметил он.

Сомнительно, что россияне нанесли сильный удар

Если, по словам эксперта, очень внимательно посмотреть на тот единственный удар (речь идет о прошлогоднем ударе по городу Днепр — ред.), можно понять следующее: учитывая, как эти боевые блоки пришли, очень сомнительно, что они имели какое-то качество. Потому что на видео отчетливо видно большое количество света. А, свет при трении – это, как правило, сгорание.

"Сомнительно, что россияне нанесли по-настоящему сильный удар", — подчеркнул он.

Вторая система, по мнению Черника, из которой мог вырасти так называемый "Орешник", — это РС-24 "Ярс", облегченная его часть.

"Можно ли это сбивать? Так похоже, что на данный момент ни MIM-104 Patriot, ни система SAMP/T с этим справиться не может. Но утверждать, что такое невозможно вообще, тоже не совсем корректно", — говорит он.

Может ли появиться собственный ЗРК стратегического назначения

По словам Петра Черника, у американцев есть просто фантастическая система THAAD, как раз разработанная для сбивания именно таких баллистических целей.

"Эта система заатмосферная, за 200 километров она работает. Но есть нюанс. Одна машина стоит 2,5 млрд долларов. Да, да, я не ошибся. Это за одну машину. А машина вычисления — 600 миллионов долларов. Позволить себе это могут американцы. А единственная страна, которая позволила себе это купить — Саудовская Аравия", — говорит он.

Правда, по словам эксперта, есть определенный оптимизм. Американцы произвели пусковую установку Typhon, буквально в 2024 году ввели ее в строй.

"В первую очередь, эта система предназначена для отстреливания такой прекрасной ракеты, как BGM-109 Tomahawk. Но в комплектацию также входит и тот же пусковой контейнер: может запускать ракету RIM-161 Standard Missile 3. Это как раз и есть противоракета. Как раз они и разрабатывались против подобного баллистического оружия. Здесь для нас может быть оптимизм, если наши американские союзники придут к выводу, что Украине это можно передать. А объективно надо смотреть в сторону разработки собственных систем", — объяснил он.

Черник напомнил, что из более 30 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, которые в свое время разработал советский союз, две трети разработались у нас на "Южмаше". То есть технологический потенциал есть, научный потенциал есть. Только приложить уму, приложить инженерное мнение, приложить финансирование.

"Я более чем уверен, что может появиться собственный зенитно-ракетный комплекс стратегического назначения, который может справиться с тем, что называется "Орешник". Хотя справедливости ради нужно подтвердить, что именно в эту минуту действительно таких комплексов у нас пока нет", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал большое интервью в эфире ТСН.Тиждень корреспонденту Андрею Цаплиенко, в котором рассказал о защите от российской баллистической ракеты "Орешник". В частности, он сообщил, что в Украине продолжаются активные работы по созданию собственной противоракетной системы, которая могла бы перехватить российскую баллистическую ракету "Орешник". Более того, некоторые союзники Украины уже имеют такие системы ПВО. С ними продолжаются переговоры.

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