Как Украина должна реагировать на вторжение войск КНДР на свою землю: Байден сделал жесткое заявление

Президент США Джо Байден во вторник, 29 октября, заявил, что Украина должна ударить в ответ, если солдаты Северной Кореи пересекут ее границы.

Об этом сообщает Reuters.

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"Если они пересекут границы Украины, да", — ответил Байден на вопросы журналистов относительно того, как украинцы должны реагировать на вступление северокорейских войск в боевые действия.

В то же время американский президент добавил, что обеспокоен тем, что северокорейские войска уже дислоцированы в Курской области РФ.

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Напомним, в Пентагоне подтвердили присутствие "небольшого количества" войск КНДР в Курской области. Представитель Минобороны США пока не ответил, ожидают ли они дальнейшего увеличения контингента войск КНДР в приграничных с Украиной районах.

В то же время издание El Pais сообщает, что в Курскую область уже прибыли 5 тысяч солдат. Но Силы обороны Украины нанесли удар по месту их дислокации.

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