Как Украина готовит контрнаступление: у Зеленского назвали 4 составляющие

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о четырех составляющих, по которым государство готовится к весеннему контрнаступлению.

Об этом советник главы ОП рассказал в эфире "24 канала".

По словам Подоляка, две первые составляющие – это накопление необходимого вооружения и обучения военных. И первое, и второе еще продолжаются.

"Есть четыре составляющие относительно контрнаступления. Безусловно, мы его не обсуждаем с оперативно-тактической точки зрения: где, как и когда оно будет. Но первое – накопление оружия, соответствующих инструментов. Оно продолжается. Второе – это тренировка, тренировка и еще раз тренировка. И слаживание этих частей, которые будут участвовать в этом", – рассказал советник руководителя президентского офиса.

"Третья составляющая – это продолжающееся планирование в Генеральном штабе. Потому что надо понимать, что Россия уже готовит сейчас с точки зрения оборонных конструкций, накопления резерва и так далее", – сообщил Подоляк.

Последними составляющими в подготовке к контрнаступлению он назвал информацию и погоду.

"Четвертая составляющая – это психологические или погодные факторы. Психологические – это я имею в виду информационную составляющую, которая влияет на моральное у нас или аморальное у россиян состояние", – уточнил советник главы ОП.

"Эти четыре составляющие модерируются постепенно. И я думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены некоторые вопросы", – добавил он.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце марта заявлял о начале контрнаступления ВСУ в течение апреля-мая и анонсировал, что эти события могут разворачиваться по нескольким направлениям.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 6 апреля заявил – где, когда, в какое время начнется контрнаступление – "этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт" и этой информацией владеют 3-5 человек. "Когда начнется, вы все это увидите", – анонсировал чиновник.

Заметим, накануне издания NYT в своей статье написало, что Украина не сообщает, сколько войск привлечет к контрнаступлению, "однако успех вряд ли гарантирован". Авторы материалы отметили, что союзники медлили с отправкой оружия, и военным пришлось довольствоваться ускоренными курсами по тактике штурма.

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