Как Украина могла обезопасить себя от войны — Черник назвал условие

Аналитик уверен, что в мире всегда будет проявляться человеческая агрессия, следовательно, будут и победители, которые способны будут защищаться, и побеждены.

Украина могла бы обезопасить себя от происходящей сейчас войны, если бы еще в 90-х годах начала строить правильное военное устройство и не выбрала систему многовекторности.

Такое мнение высказал военный аналитик Петр Черник в интервью 24 каналу.

“Шансы сделать невозможным вторжение России в Украину были. Но это нужно было все решать еще в 1991 году, первоочередное сделав правильное военное устройство нашего государства", — сказал он.

По словам аналитика, Россия еще с тех пор начала совершать информационные атаки. Первая из них заключалась в навязывании иллюзии пацифизма и утверждении, что войны уже никогда не будет.

По мнению эксперта, Украина также системно потеряла политика многовекторности. Ведь все народы, пережившие русский фитиль и почувствовавшие, что такое "русский сапог", после распада СССР и организации Варшавского договора сконцентрировались на прямой интеграции в НАТО для своей защиты.

“Наши соседи теперь обеспечены. Мы же, к сожалению, пришли к выводу, что может быть некая многовекторность. Не работает в глобальной политике многовекторность. Надо всегда понимать, на чьей стороне ты», — считает он.

Черник добавил, что если бы Украина тогда вступила в НАТО и построила эффективную систему обороны, то, вероятно, Россия не решилась бы напасть.

Он также уверен, что мир никогда не станет более безопасным по поводу проявлений человеческой агрессии, поэтому побеждает тот, кто способен защищаться.

Следовательно, эксперт подчеркнул, что сейчас у Украины есть шанс выиграть, а не воспользоваться им будет страшной катастрофой.

Черник также подчеркнул, что Россия не смогла просчитать, что к бою станет вся новорожденная украинская политическая нация. В этом он и усматривает феномен украинского потенциального успеха в этой войне.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что все же наступит время, когда ВСУ начнут увольнение оккупированного Донецка.

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