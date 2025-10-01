Как Украина может устроить блекаут в России своим оружием: эксперт объяснил

Москва / © Associated Press

На фоне постоянных российских угроз устроить очередной блекаут в Украине военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил о готовности и способности Киева нанести симметричные удары по энергетике РФ.

В интервью УНИАН он объяснил, почему Россия, в отличие от Украины, не сможет получить помощь из-за границы в случае дефицита электроэнергии.

Почему Россия более уязвима, чем Украина

Нарожный напомнил о комментарии Президента Владимира Зеленского о том, что в случае угрозы блекаута для Киева "будет и угроза блекаута для Москвы".

Эксперт отметил, что у Украины есть критическое преимущество, которое нет у РФ:

"Даже когда в Украине россияне уничтожают мощные электростанции, у нас есть "удлинитель" — электроэнергия нам поставляется из Евросоюза. Зато России, в случае чего, полагаться не на кого – она зависит только сама от себя".

По словам Нарожного, Россия не сможет подключиться к Казахстану или другой стране, поскольку "никто не даст электроэнергии в том количестве, в котором она нуждается".

Кроме того, у РФ нет собственного производства турбин для тепловых электростанций, что сделает восстановление мощностей в случае поражения "очень тяжелым".

Собственное оружие и цели вокруг Москвы

Нарожный подтвердил, что Украина способна наносить удары по российской энергетике собственным оружием, несмотря на потенциальные оговорки со стороны США.

Он упомянул о производстве ракет, в частности "Нептунов" (с дальностью до 1 тыс. км) и ракет "Фламинго" (до 3 тыс. км).

Эксперт отмечает: для эффекта не обязательно бить по Москве напрямую.

"Мы можем уничтожить генерацию вокруг нее – даже на расстоянии 100-200 км – и тогда россиянам придется что-то придумывать, куда-то переключаться, балансировать систему и так далее. Так что даже в Москве придется производить отключение электроэнергии".

Таким образом, Павел Нарожный резюмировал, что у Украины есть как политическая воля, так и техническая способность "отключить электроэнергию врагу".

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, как украинцам следует приготовиться к вероятному блекауту. Он подчеркнул: несмотря на то, что украинские энергетики уже имеют опыт борьбы с последствиями вражеских ударов, гражданам следует быть начеку.