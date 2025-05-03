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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
234
Время на прочтение
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Как Украина может защититься от российской баллистики — Чмут назвал варианты

Директор Фонда «Повернись живим» назвал по меньшей мере четыре альтернативы системам ПВО Patriot, которые помогают защищать Украину от баллистических ракет РФ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Тарас Чмут

Директор Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут / © Украинская правда

Гипотетическое отсутствие американских систем ПВО Patriot в Украине не означает наше поражение в войне. Любое «железо» вообще не может гарантировать ни мир, ни защиту. Но если говорить о защите от российской баллистики, то есть несколько реальных альтернатив западному оружию.

Об этом заявил директор Фонда компетентной помощи армии «Повернись живим» Тарас Чмут в интервью для LIGA.net.

«Мы ведь как-то без этого воевали, правда? Мы без всего сражались в феврале и в марте 22-го, и без F-16, и без Bradley, и без „Леопардов“, и без всего прочего. Но как-то воевали, и причем неплохо. Может быть, суть не в железе, а в чем-то другом?» — отметил Чмут.

По его мнению, противодействовать баллистическим ракетам РФ можно несколькими путями:

  • наносить удары по производству ракетного оружия и арсеналам в РФ;

  • ликвидировать людей, применяющих эти ракеты;

  • устраивать диверсии в тылу РФ, чтобы выводить из строя военную технику и средства;

  • искать альтернативу у других производителей.

«И мы это делаем и пробуем. Просто мы не можем за месяц уничтожить все производство “Искандеров“ в России. Мы не можем достать до КНДР и уничтожить производство в КНР. Это постоянная борьба между ресурсами, проблемами, возможностями и ограничениями во времени», — отметил Тарас Чмут.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался продавать ЗРК Patriot Украине. Речь идет о сделке на 50 млрд долларов.

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Дата публикации
Количество просмотров
234
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