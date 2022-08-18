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Как Украина может заставить Россию прекратить обстрелы Харькова: Жданов рассказал о трудностях на линии фронта

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Как Украина может заставить Россию прекратить обстрелы Харькова: Жданов рассказал о трудностях на линии фронта

Фото: Фото из социальных сетей

Военный эксперт предоставил вариант решения проблемы.

Украинская армия могла бы заставить Россию прекратить обстрелы Харькова, однако существует одно огромное "но".

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ рассказал о препятствиях.

"Там есть одно огромное "но". Дело в том, что близость города к границе дает возможность русским обстреливать его со своей территории. Даже если мы сдвинем их к государственной границе, это может не принести ожидаемого результата. Они могут поставить дивизион [систем залпового огня] Смерчу вдоль границы, дивизион тактических ракет Точка У, летящая на 110 км. От Харькова до Белгорода – 110 км”, – рассказал Жданов.

Однако военный эксперт предоставил вариант решения проблемы близости Харькова к линии фронта. Он считает, что необходимо укрепить ПВО и установить противоракетную оборону.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный удар по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
838
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