Крымский мост / © Associated Press

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Украинские военные применили технологические решения, которые позволили нанести высокоточные удары по Крымскому мосту и уничтожить его автомобильный пролет. При этом операция была проведена без использования спутниковой сети Starlink.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что успех сделки стал результатом длительной подготовки, подавления российской противовоздушной обороны и использования новых технологий для точного наведения украинских средств поражения.

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Как Украина управляла ракетами без Starlink

По словам президента Владимира Зеленского, украинские военные поддерживали связь с ракетой Фламинго вплоть до момента попадания в цель.

На кадрах атаки, как отмечает ISW, видно, что операторы получали видео в реальном времени и могли управлять ракетой вблизи Крымского моста.

В силах беспилотных систем ВСУ объяснили, что для этого использовали ретрансляторы сигнала.

Один из украинских офицеров рассказал изданию The Times, что удары удалось нанести без использования Starlink. Украинские силы привлекли беспилотники, которые обеспечивали передачу радиосигналов.

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По оценке ISW, благодаря этой технологии военные смогли поддерживать контроль над средствами поражения на расстоянии более 250 км от линии фронта и точно попадать в конструкции моста.

Аналитики подчеркивают, что большие мосты чрезвычайно сложные цели из-за их прочности. В частности, они напомнили о трудностях с поражением Антоновского моста в Херсонской области летом 2022 года, когда украинские военные применяли HIMARS.

Как удалось преодолеть российскую ПВО

В ISW отметили, что уничтожение автомобильного пролета 17 ноября стало завершающим, седьмым этапом украинской спецоперации, продолжавшейся несколько недель.

По словам Зеленского, до этого украинские силы наносили удары по российским системам ПВО, радарам, средствам радиоэлектронной борьбы и другому оборудованию, которое защищало район Крымского моста.

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Аналитики отмечают, что Украина несколько месяцев систематически ослабляла российскую противовоздушную оборону в оккупированном Крыму, на юге Украины, а также в Ростовской области и Краснодарском крае РФ.

Масштаб атак подтверждают и заявления российской стороны. В частности, Минобороны РФ утверждало, что в течение 48 часов, начиная с 15 ноября, российские силы якобы перехватили 4305 украинских беспилотников и 16 крылатых ракет «Фламинго».

Для сравнения, за предыдущую неделю российское ведомство сообщало в среднем о 882 беспилотниках в сутки. Эти цифры являются заявлениями российской стороны.

В то же время, связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что Украина применила для атаки на мост более десяти ракет «Фламинго» и значительное количество беспилотников.

Почему ISW называет операцию показательной

По мнению американских аналитиков, удары по Крымскому мосту продемонстрировали способность Украины совмещать технологические инновации с тщательным оперативным планированием и координацией различных подразделений.

В ISW обратили внимание, что использование ретрансляторов позволило украинским силам обеспечивать точность ударов на расстоянии без зависимости от спутниковой связи Starlink.

По оценке института, разрушение автомобильного пролета лишило российские войска возможности пользоваться важным сухопутным маршрутом поставки в оккупированный Крым.

Аналитики считают, что эта операция стала примером того, как технологические решения и слаженные действия украинских сил могут изменять ход боевых операций даже против хорошо защищенных стратегических объектов.

Как Украина атаковала Крымский мост без Starlink

Ранее The Times сообщило, что Украина использовала для ударов по Крымскому мосту ракеты «Фламинго» и «Нептун», обойдясь без спутниковых систем Starlink и Starshield.

По словам участвовавшего в операции украинского офицера, военные создали собственную систему передачи радиосигналов через беспилотники. Это позволило получать видео с ракет и точно направлять их на уязвимые участки моста.

Он также рассказал, что атаку планировали как символический удар по позициям Владимира Путина в преддверии его встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Китае.

По данным издания, к спецоперации присоединились СБУ, ракетные войска, Силы беспилотных систем, ВМС и Силы специальных операций. Перед основным ударом украинские беспилотники атаковали российскую ПВО и нефтеперерабатывающие заводы, заставляя противника тратить ракеты-перехватчики.

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