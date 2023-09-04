Как Украина отблагодарит российского пилота за похищенный вертолет: могут выплатить 500 тысяч долларов

За танки платят по 100 тысяч долларов, за истребители – больше.

Украина официально гарантирует выплату денежного вознаграждения за каждую исправную единицу боевой техники, которую российские военнослужащие перегонят на сторону Украины. Это же касается и вертолета, который недавно благодаря спецоперации переправили с территории РФ в наше государство.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил военный аналитик Иван Ступак.

"Это возможно – перейти на сторону Украины, избежать участия в этой войне со стороны России. Есть возможность выжить, возможность жить дальше и получить хорошее денежное вознаграждение. Украина официально гарантирует выплату денежного вознаграждения за каждую исправную единицу боевой техники, которую российские военнослужащие перегонят на сторону Украины. К примеру, самолет – 1 млн американских долларов, вертолет – 500 тыс американских долларов, танк – 100 тыс долларов", — рассказал Иван Ступак.

По его словам, пример этого человека очень нагляден и показателен: он жив, здоров и не является подставным лицом.

Напомним, что российского летчика, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 зовут Максим Кузьминов. Он рассказал, что поступил так, поскольку считает войну против Украины геноцидом.

Читайте также: