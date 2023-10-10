Как Украина отражала ночную атаку БПЛА: работу ПВО сняли на видео

Работа украинской ПВО в Одесской и Николаевской областях во время ночной атаки дронами 10 октября была зафиксирована на видео.

Соответствующий ролик опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

На выложенном видео видно, как украинские зенитные ракетные подразделения сбивают российские беспилотники Shahed во время ночной атаки по южным регионам.

"Боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях в ночь на 10 октября 2023 года!" – написал Олещук.

Он также поблагодарил бойцов за результат.

Командующий Воздушными силами показал видео ночной работы ПВО на юге

Ночная атака дронами по Украине

Оккупанты в ночь на 10 октября запустили по Украине 36 ударных дронов Shahed. Силы ПВО уничтожили 27 вражеских целей в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Захватчики попали в логистические объекты Одесской области, но люди и портовая инфраструктура в этот раз не пострадали.

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