Как Украина отреагировала на псевдореферендум в ЛДНР: подробности и главные заявления властей

Марионеточные режимы "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести так называемые "референдумы" о вхождении в состав России. Они уже озвучили даты — с 23 по 27 сентября этого года. С заявлением о необходимости "референдума" выступили и коллаборанты в оккупированных районах Херсонской области. В Москве сразу же поддержали своих сателлитов и разразились новыми угрозами в адрес Украины, однако в Киеве не слишком серьезно отнеслись к громким заявлениям.

ТСН.ua собрало реакцию украинских властей и общества на действия оккупантов.

У Зеленского не испугались "страшилок" Кремля

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя псевореферендумы, отметил, что Россия боится разгрома, поэтому пытается манипулировать и запугивать.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — считает Ермак.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что любые заявления о "референдумах" являются фикцией и никак не повлияют на ситуацию.

"Ru-пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. Имею для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – ничего не меняющая фикция - ни для нас, ни для партнеров", — отметил он в Twitter.

Советник главы ОП также заявил, что Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории.

"Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы изменят все". Вооруженные Силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна", — написал Подоляк.

С Подоляком согласен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там не говорили в России", — подчеркнул Кулеба.

Руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай считает, что псевдореферендум в захваченных районах Луганской области нужен оккупантам только для объявления всеобщей мобилизации в России. По его словам, оккупанты снова заговорили о "выборах без выбора", потому что ВСУ загнали их в тупик.

"Орки хотят наскоро слепить результаты "референдума" о присоединении к РФ. Сказать, что Украина напала на Россию и провести всеобщую мобилизацию. Но это им не поможет и ничего не изменит, деоккупация наших территорий неизбежна", – пояснил Гайдай.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

Как отреагировали в Украине

В Украине не верят, что решение о референдумах повлияет на ситуацию на фронте, и считают, что в Кремле предприняли шаги отчаяния из-за поражений в войне. Лидеры общественного мнения в соцсетях активно обсуждают последние события.

"В каждом "референдуме" примут участие ВСУ как наблюдатель", — пишет журналист Роман Цымбалюк.

Бывший участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу от Украины Сергей Гармаш усматривает в действиях РФ "акт отчаяния".

"Эти заявления прозвучали на фоне освобождения украинскими войсками села Белогоровка Луганской области и нескольких сел на Донетчине. То есть на сегодня "власти" ни "ДНР", ни "ЛНР" не контролирует полностью территории в тех границах, в которых их признал Путин. Но при этом собираются проводить там "референдумы", — отметил он.

Гармаш добавил, что такие "инициативы" выглядят явной подставой для Путина со стороны одуревших от страха перед возвращением Украины местных царьков".

Журналист и блогер Роман Шрайк считает, что Кремль ставит перед Украиной выбор — "или давайте договариваться, или война выйдет за существующие рамки".

"Под войной "всерьез", воспетой блогерами-имперцами, может пониматься массовая мобилизация (которая должна пугать Путина сильнее, чем нас), ядерные удары (на которые Байден пообещал дать ответ) или же террористические атаки на города и инфраструктуру, превью которых мы видели на харьковской ТЭЦ и криворожской дамбе. Шантаж референдумом не пройдет. А китайские и индийские "партнеры" и так уже смотрят косо, их и существующая война не устраивает, а выход за рамки так тем более", — пишет Шрайк.

По его мнению, Путин перед выбором — "либо продолжать блефовать и стать посмешищем, либо превратить блеф в реальность и стать чудовищем".

Бывший узник боевиков "ДНР" Станислав Асеев отреагировал на новость о референдуме фотографией главнокомандующего Валерия Залужного — "Когда услышал о "референдумах".

Что говорят в Москве

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил, что "референдумы на Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей "ЛНР", "ДНР" и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости".

Медведев подчеркнул, что псевдореферендумы "полностью изменяют вектор развития России на десятилетия", и после включения в состав РФ новых оккупированных территорий "геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер".

По его словам, после внесения изменений в конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять.

"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", — добавил он.

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что референдумы якобы "развязывают руки" России.

"Немедленный референдум это Крымский сценарий, и это ва-банк. Сегодня референдум, завтра – признание частью РФ, послезавтра – удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", — написала она в своем Telegram-канале.

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