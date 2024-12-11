Как Украина подорвала авторитет Черноморского флота РФ: рассказали в разведке Британии

Разведка Великобритании сообщает, что благодаря действиям Украины общий темп российских морских операций в Черном море остается низким.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Министерства обороны, опубликованном на платформе X (Twitter).

Как отмечается, это подтверждается частыми учениями россиян по рассредоточению и противодействию надводным и обычным дронам в районе Новороссийска.

Кроме того, Украина продолжает подрывать авторитет российского Черноморского флота, атакуя военно-морскую инфраструктуру и корабли.

Украинские Воздушные силы сообщили о запуске 28 крылатых ракет, значительная часть которых была перехвачена системами ПВО.

Также разведка напомнила об уничтожении элементов российской системы ПВО С-400 в Симферополе 29 ноября, что явилось очередным успешным ударом ВСУ по российской военной инфраструктуре.

Недавно россияне ослабили защиту Крымского моста. За последний месяц количество барж, которые российские оккупанты установили в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты от морских беспилотников ВСУ, уменьшилось вдвое.