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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Как Украина противодействует новой тактике российских обстрелов — Умеров заинтриговал заявлением

Министр обороны отметил, что антишахматное решение уже есть — одно из этих изделий показало высокую эффективность.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

Россияне используют до 500 ударных беспилотников типа «Shahed» за ночь в сочетании с баллистическими и крылатыми ракетами. Украина находит эффективные решения и адаптирует противовоздушную оборону.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами.

По словам министра, одно из новых изобретений для борьбы с «Шахедами» показало неожиданно высокую эффективность.

В то же время предыдущие решения, такие как мобильные огневые группы, становятся менее эффективными, вместо этого внедряются дроны-перехватчики.

«Украина внедряет новые разработки — „дроны-перехватчики“, а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается. Вся работа над противодроновыми системами — это непрерывный цикл инноваций и усовершенствования», — добавил он.

Отметим, что в последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине и увеличила количество ударных дронов и ракет.

На фоне атак Воздушное командование «Запад» заявляет о создании подразделений зенитных дронов для борьбы с «Шахедами». Инициативу одобрили в СНБО, где уверены, что это значительно повысит эффективность противовоздушной обороны.

«Это такое же перспективное направление, как когда-то были роты ударных БпЛА», — отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Сегодня в ГУР сообщили детали об усовершенствованном российском «Шахеде».

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