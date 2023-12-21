Как Украина сбивает "Шахеды": Игнат описал эффективную работу мобильных огневых групп

Спикер Воздушных сил отметил, что мобильные огневые группы "набирают сейчас новый смысл для нас".

Большинство российских беспилотников "Шахед" сегодня в Украине сбивают мобильные огневые группы. Их работа очень эффективна и помогает экономить зенитные ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Так, Игнат отметил хорошие результаты работы украинских защитников неба в ночь на 21 декабря: было быто 34 из 35 запущенных врагом дронов-камикадзе.

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"Хочу отметить, что мобильные группы отрабатывают сейчас большинство воздушных целей – таких как "Шахеды". Насколько мощная ведется работа по противовоздушной обороне. И это хорошая информация для нас, потому что мы можем делать определенный запас зенитных управляемых ракет, которые нужны нам для того, чтобы отражать воздушную агрессию, прежде всего, крылатых ракет, а также самолетов и вертолетов врага", – пояснил спикер ВС.

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Он отметил, что с начала атак дронами-камикадзе в сентябре 2022 года и до этого момента россияне выпустили по Украине 3700 беспилотников. Из них было уничтожено 2900.

"Тогда видели – и стреляли все из чего попало: из пистолетов, из автоматов пытались попасть в городах. Это и Днепр, и Одесса. Ну уже потом поняли, что цель непростая. И сейчас мы имеем тот результат, к которому пришли. Конечно, нужно усиливаться против "Шахедов". Не все, к сожалению, сбиваются", – рассказал Игнат.

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Он добавил, что мобильные огневые группы сбивают вражеские дроны с зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

"Сейчас они уже оснащаются различными дополнительными оборудованиями, которые помогают видеть тот результат, который мы видим каждый день. Это и тепловизоры, и приборы ночного видения, которые пристраивают к тем крупнокалиберным пулеметам. ПЗРК тоже сегодня обустраиваются", – проинформировал представитель ВС.

"Они сбивают и крылатые ракеты с ПЗРК, и "Шахеды". Поэтому мобильные огневые группы набирают сейчас новый смысл для нас. Но в любом случае мы ждем на вооружение более современные системы, такие как у стран Европы. Ну о "Гепарде" все знают, но есть и другие, которые могут сбивать цели в автоматическом режиме", – заметил Игнат.

Напомним, Россия атаковали Украину в ночь на 21 декабря 35 дронами-камикадзе. Из них 34 были уничтожены с помощью тактической авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушных чил и Сил обороны.

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