- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 2 мин
Как Украина создала флот из тысяч дронов и что это означает для фронта
Украинские производители оперативно корректируют дроны под новые вызовы, создавая перехватчики против «Шахед» и управляемых ракет — это изменяет правила современной войны.
Украина ежедневно использует от 7 до 9 тысяч беспилотников — ударных, разведывательных и логистических.
Об этом сообщил начальник управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины Иван Павленко во время конференции Cipher Brief, которую цитирует издание Bloomberg.
По его словам, масштаб применения беспилотных систем ежедневно растет и оказывает существенное влияние на ход боевых действий.
«Я думаю, что сегодня это около семи, восьми, возможно, девяти тысяч дронов в день», — сказал Павленко.
Масштабы, поражающие даже США
Бывший глава ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, также принимавший участие в конференции, назвал украинские темпы использования дронов «впечатляющими».
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты производят всего несколько сотен тысяч дронов в год, в то время как Украина ежедневно демонстрирует беспрецедентную интенсивность применения технологий на поле боя.
«То, что там происходит, действительно захватывает дух», — отметил Петреус.
Павленко также сообщил, что в последние месяцы украинские военные создали новые категории беспилотников, в частности, дроны-перехватчики, предназначенные для борьбы с российскими «Шахедами» и даже управляемыми ракетами.
Такие системы способны обнаруживать и уничтожать цели еще до их подлета к украинским позициям.
Согласно материалу Bloomberg, украинские производители БПЛА стремительно усовершенствуют конструкцию своих аппаратов, реагируя на изменения в тактике российских войск.
Каждая новая модель учитывает реальный боевой опыт и требования фронта — от увеличения дальности полета до усовершенствования систем наведения.
Издание отмечает, что Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном соглашении о совместном производстве украинских дронов в США или Европе.
Цель не только усилить обороноспособность Украины, но и наладить экспорт беспилотников для нужд американских и европейских военных структур.
Массовое применение беспилотников стало одной из ключевых составляющих стратегии обороны Украины.
Аналитики отмечают, что «дронная армия» уже превращается в отдельный компонент Вооруженных сил, а развитие технологий в этом направлении открывает новый этап современной войны.
Напомним, военные эксперты называют российские управляемые авиабомбы (КАБы) одной из главных угроз, поскольку враг постоянно модернизирует их, увеличивая дальность ударов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Украина с союзниками уже разрабатывает средство противодействия КАБам и дронам, которое должно появиться до конца года.
В то же время эксперты соглашаются, что сбивать только бомбы недостаточно. Ключевой задачей является уничтожение самолетов-носителей или их отгонка на расстояние более 200 км от фронта. Для этого Украине нужны системы дальнего действия, истребители и создание единой радиолокационной сети обнаружения. В качестве альтернативной стратегии эксперты также называют превентивные удары по российским аэродромам, откуда взлетают бомбардировщики.