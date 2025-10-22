Как Украина создала флот из тысяч дронов и что это означает для фронта

Беспилотник / © Getty Images

Реклама

Украина ежедневно использует от 7 до 9 тысяч беспилотников — ударных, разведывательных и логистических.

Об этом сообщил начальник управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины Иван Павленко во время конференции Cipher Brief, которую цитирует издание Bloomberg.

По его словам, масштаб применения беспилотных систем ежедневно растет и оказывает существенное влияние на ход боевых действий.

Реклама

«Я думаю, что сегодня это около семи, восьми, возможно, девяти тысяч дронов в день», — сказал Павленко.

Масштабы, поражающие даже США

Бывший глава ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, также принимавший участие в конференции, назвал украинские темпы использования дронов «впечатляющими».

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты производят всего несколько сотен тысяч дронов в год, в то время как Украина ежедневно демонстрирует беспрецедентную интенсивность применения технологий на поле боя.

«То, что там происходит, действительно захватывает дух», — отметил Петреус.

Реклама

Павленко также сообщил, что в последние месяцы украинские военные создали новые категории беспилотников, в частности, дроны-перехватчики, предназначенные для борьбы с российскими «Шахедами» и даже управляемыми ракетами.

Такие системы способны обнаруживать и уничтожать цели еще до их подлета к украинским позициям.

Согласно материалу Bloomberg, украинские производители БПЛА стремительно усовершенствуют конструкцию своих аппаратов, реагируя на изменения в тактике российских войск.

Каждая новая модель учитывает реальный боевой опыт и требования фронта — от увеличения дальности полета до усовершенствования систем наведения.

Реклама

Издание отмечает, что Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном соглашении о совместном производстве украинских дронов в США или Европе.

Цель не только усилить обороноспособность Украины, но и наладить экспорт беспилотников для нужд американских и европейских военных структур.

Массовое применение беспилотников стало одной из ключевых составляющих стратегии обороны Украины.

Аналитики отмечают, что «дронная армия» уже превращается в отдельный компонент Вооруженных сил, а развитие технологий в этом направлении открывает новый этап современной войны.

Реклама

Напомним, военные эксперты называют российские управляемые авиабомбы (КАБы) одной из главных угроз, поскольку враг постоянно модернизирует их, увеличивая дальность ударов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Украина с союзниками уже разрабатывает средство противодействия КАБам и дронам, которое должно появиться до конца года.

В то же время эксперты соглашаются, что сбивать только бомбы недостаточно. Ключевой задачей является уничтожение самолетов-носителей или их отгонка на расстояние более 200 км от фронта. Для этого Украине нужны системы дальнего действия, истребители и создание единой радиолокационной сети обнаружения. В качестве альтернативной стратегии эксперты также называют превентивные удары по российским аэродромам, откуда взлетают бомбардировщики.