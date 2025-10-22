ТСН в социальных сетях

Война
144
2 мин

Как Украина создала флот из тысяч дронов и что это означает для фронта

Украинские производители оперативно корректируют дроны под новые вызовы, создавая перехватчики против «Шахед» и управляемых ракет — это изменяет правила современной войны.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Беспилотник

Беспилотник / © Getty Images

Украина ежедневно использует от 7 до 9 тысяч беспилотников — ударных, разведывательных и логистических.

Об этом сообщил начальник управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины Иван Павленко во время конференции Cipher Brief, которую цитирует издание Bloomberg.

По его словам, масштаб применения беспилотных систем ежедневно растет и оказывает существенное влияние на ход боевых действий.

«Я думаю, что сегодня это около семи, восьми, возможно, девяти тысяч дронов в день», — сказал Павленко.

Масштабы, поражающие даже США

Бывший глава ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, также принимавший участие в конференции, назвал украинские темпы использования дронов «впечатляющими».

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты производят всего несколько сотен тысяч дронов в год, в то время как Украина ежедневно демонстрирует беспрецедентную интенсивность применения технологий на поле боя.

«То, что там происходит, действительно захватывает дух», — отметил Петреус.

Павленко также сообщил, что в последние месяцы украинские военные создали новые категории беспилотников, в частности, дроны-перехватчики, предназначенные для борьбы с российскими «Шахедами» и даже управляемыми ракетами.

Такие системы способны обнаруживать и уничтожать цели еще до их подлета к украинским позициям.

Согласно материалу Bloomberg, украинские производители БПЛА стремительно усовершенствуют конструкцию своих аппаратов, реагируя на изменения в тактике российских войск.

Каждая новая модель учитывает реальный боевой опыт и требования фронта — от увеличения дальности полета до усовершенствования систем наведения.

Издание отмечает, что Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном соглашении о совместном производстве украинских дронов в США или Европе.

Цель не только усилить обороноспособность Украины, но и наладить экспорт беспилотников для нужд американских и европейских военных структур.

Массовое применение беспилотников стало одной из ключевых составляющих стратегии обороны Украины.

Аналитики отмечают, что «дронная армия» уже превращается в отдельный компонент Вооруженных сил, а развитие технологий в этом направлении открывает новый этап современной войны.

Напомним, военные эксперты называют российские управляемые авиабомбы (КАБы) одной из главных угроз, поскольку враг постоянно модернизирует их, увеличивая дальность ударов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Украина с союзниками уже разрабатывает средство противодействия КАБам и дронам, которое должно появиться до конца года.

В то же время эксперты соглашаются, что сбивать только бомбы недостаточно. Ключевой задачей является уничтожение самолетов-носителей или их отгонка на расстояние более 200 км от фронта. Для этого Украине нужны системы дальнего действия, истребители и создание единой радиолокационной сети обнаружения. В качестве альтернативной стратегии эксперты также называют превентивные удары по российским аэродромам, откуда взлетают бомбардировщики.

