Как Украина уничтожит Крымский мост и что нужно сделать для деоккупации полуострова: ответ эксперта

По мнению эксперта, Крым можно уволить путем осады. А для этого прежде всего необходимо разрушить Крымский мост.

Уничтожение Крымского моста очень необходимо для деоккупации полуострова. Об этом заявил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров, передает Оbozrevatel.

Как освободить полуостров

По мнению эксперта, Крым можно освободить путем осады. Для этого необходимо разрушить Крымский мост, а также обеспечить огневой контроль ВСУ над полуостровом и близлежащими территориями, в частности, на море. Но для этого нужно дальнобойное оружие и средства поражения.

Крамаров напомнил, что с 2014 года РФ превращала Крым в военную базу. Поэтому, даже если уничтожить все пути поставки группировки врага, процесс освобождения Крыма не будет быстрым.

"Думаю, эта осада будет продолжаться в течение определенного времени — не менее трех или даже шести месяцев", — убежден он.

Почему до сих пор не уничтожили Крымский мост

"Он до сих пор стоит, потому что у нас нет возможности теми средствами поражения, которые у нас есть, полностью вывести его из строя. Думаю, как только у нас появятся такие средства и такая возможность, Крымский мост будет разрушен. Скорее всего, он будет разрушен не в одном, а в нескольких местах — в трех-четырех, чтобы полностью исключить его потенциальное восстановление", — спрогнозировал эксперт.

Напомним, что в октябре прошлого года на Крымском мосту раздался взрыв. По данным российских пропагандистских СМИ, в результате взрыва погибли пять человек.

Российский диктатор Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил по всей Украине.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБ и российским Минобороны.

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