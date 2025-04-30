Как Украина выстояла в войне с Россией: Залужный назвал 7 ключевых аспектов

Эксголовком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный / © ТСН.ua

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После полномасштабного вторжения российской армии в 2022 году Украине удалось выстоять благодаря семи ключевым аспектам.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с Исследовательским центром Athena Lab.

Как отметил украинский генерал, самыми важными были и остаются воля к борьбе и стойкость украинского народа, которую кремлевский режим безуспешно пытался сломать. По его словам, этот аспект является ключевым для поддержки операций, пополнения рядов Вооруженных сил и поддержки правительства во время войны.

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Во-вторых, Залужный отметил, что у Украины были возможности для борьбы. Хотя до вторжения Москва, казалось, преобладала в военной силе с точки зрения количества систем вооружения всех типов, после трех лет войны результаты показали, что упомянутая асимметрия не проявилась на поле боя.

В этом смысле третьим ключевым элементом является международная поддержка . Первоначальное обеспечение таких систем вооружений, как «Джавелин» (противотанковые ракеты) или «Стингеры» (зенитные ракеты), в сочетании с адекватной операцией и разумным развертыванием нанесло неожиданный ущерб, который нанес сильный удар российским подразделениям, которые намеревались захватить украинскую столицу за несколько дней, заставив их отойти и реорганизовать операции.

Четвертым элементом Залужный называет военное руководство . Этот компонент создавал оборонную стратегию и руководил операциями, позволяющими противостоять наступлению, постоянно адаптируясь к изменениям ситуации.

В этом контексте бывший главком ВСУ отметил еще один, пятый аспект – правильный баланс между наступлением и обороной .

Еще одним аспектом Залужный считает роль техники для компенсации дисбаланса сил. Хотя Россия имела большую военную силу, но технологии, предоставленные Западом, в дополнение к хорошей разведке, адекватная концентрация сил для создания локального превосходства и правильные решения в ключевых моментах были решающими для успеха.

Наконец, седьмым аспектом он определяет политическое лидерство в ведении войны, которое стало важнейшим фактором в управлении нацией, определении целей войны, обеспечении материальных условий для обороны и играет роль в укреплении сплоченности в самые сложные моменты.

Напомним, ранее Валерий Залужный назвал условия, необходимые для победы над Россией в современной войне.