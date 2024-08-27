Как украинцам удалось взять в плен такое количество россиян на Курщине: военный объяснил

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач рассказал, как украинским бойцам удалось оцепить российские подразделения и взять в плен значительное количество российских военных в Курской области.

Российская разведка не обнаружила большого скопления украинских военных вблизи Курской области, благодаря чему Силам обороны удалось окружить россиян и взять их в плен.

Об этом командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач рассказал в эфире телемарафона.

"Их разведка не сработала, не обнаружила скопления подразделений ВСУ. И благодаря хорошему планированию, качественному исполнению, нашей разведке, огневому маневру мы могли их окружить и взять в плен", — объяснил он.

По словам военного, Курщину в целом обороняли срочники, пограничники и морская пехота. В то же время, отмечает Розлач, украинские подразделения десантно-штурмовых войск "более опытны".

По словам командира 80-й ОДШБр, пограничники и срочники имеют более низкий уровень подготовки, но морские пехотинцы 810-й российской бригады все же оказывали сильное сопротивление. Кроме того, со временем противник перестал сдаваться в плен большими группами, как это было в начале.

Обмен пленными 24 августа

В День Независимости Украины, 24 августа, произошел большой обмен пленными с РФ. Президент Владимир Зеленский рассказал, что еще 115 наших защитников вернулись домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

Читайте также: