Как Украине быстро выиграть войну: генерал США назвал тайное оружие, которое поможет это сделать

Тайное оружие направленной энергии в мире имеет только две страны: США и Израиль.
Экскомандующий силами НАТО в Европе генерал армии Америки в отставке Уэсли Кларк считает, что оружие направленной энергии (DEW), которое является засекреченным в США, может помочь Украине быстро одержать победу.
Такое мнение американский генерал высказал во время круглого стола, организованного "Атлантическим советом", передает Радио Свобода.
Он объяснил, что это оружие наносит вред своей цели высоко сфокусированной энергией без твердого снаряда, используя лазерный луч, микроволны, пучки частиц и звуковые лучи. По его словам, эта технология может использоваться, в частности, против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов.
"Это оружие имеют США, у него есть Израиль. Украина не получит его от США, потому что оно засекречено. Сейчас все базируется на электронике. Большинство электроники в бывшем СССР производилось в Украине. Украинские научные исследования, высокие технологии, электрооптические технологии — все это есть будущим вашего успеха на поле боя", – считает Кларк.
Напомним, The Washington Post опубликовало статьи, в которой пишут, что США должны переосмыслить свою версию победы Украины в войне.
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