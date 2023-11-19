Как Украине быстро выиграть войну: генерал США назвал тайное оружие, которое поможет это сделать

Тайное оружие направленной энергии в мире имеет только две страны: США и Израиль.

Экскомандующий силами НАТО в Европе генерал армии Америки в отставке Уэсли Кларк считает, что оружие направленной энергии (DEW), которое является засекреченным в США, может помочь Украине быстро одержать победу.

Такое мнение американский генерал высказал во время круглого стола, организованного "Атлантическим советом", передает Радио Свобода.

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Он объяснил, что это оружие наносит вред своей цели высоко сфокусированной энергией без твердого снаряда, используя лазерный луч, микроволны, пучки частиц и звуковые лучи. По его словам, эта технология может использоваться, в частности, против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов.

"Это оружие имеют США, у него есть Израиль. Украина не получит его от США, потому что оно засекречено. Сейчас все базируется на электронике. Большинство электроники в бывшем СССР производилось в Украине. Украинские научные исследования, высокие технологии, электрооптические технологии — все это есть будущим вашего успеха на поле боя", – считает Кларк.

Напомним, The Washington Post опубликовало статьи, в которой пишут, что США должны переосмыслить свою версию победы Украины в войне.

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