Как Украине накопить резервы для контрнаступления, когда РФ планирует свою атаку: объяснение Жданова

Эксперт сравнил, что война с РФ в течение 2022 напоминала замкнутый цикл.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как Украине накопить резервы для контрнаступательной операции, когда Россия планирует собственное наступление.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

Эксперт сравнил, что война с РФ в течение 2022 напоминала замкнутый цикл.

"Мы получаем немного техники и бьем российскую армию. Затем российская армия подбирает мобилизационный ресурс, мы снова получаем немного техники и ее бьем", — отметил он.

Но сейчас ситуация кардинально изменилась, ведь после Рамштайна в январе объемы поставок техники стали гораздо больше, считает Жданов.

"Теперь мы имеем возможность вести два процесса параллельно – вести боевые действия и формировать резервы для контрнаступления. Я думаю, что сейчас эта попытка России возобновить контрнаступление и будет использована нашим руководством для перехода к контрнаступлению. Как только мы проведем оборонную операцию, нанесем максимальный удар оккупационным войскам, мы разорвем эту цепь.Это перспектива конца весны – начала лета. Судя по темпам заявок и срокам обучения нашего личного состава на западных образцах вооружений. И надо же будет эти 300 тысяч мобилизованных (российских военных. – Ред.) положить в нашу землю", – добавил эксперт.

Напомним, что на Донбассе сейчас идет "мясорубка". РФ бросает в атаку подразделение за подразделением, которых системно уничтожают наши военные.

По словам президента Зеленского, на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону. Зеленский отметил, что реванш России на Донбассе не останавливался и усиливается там постоянно.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин сообщил, что россияне на Донетчине за сутки иногда теряют больше людей, чем ВСУ за все контрнаступление на Харьковщине.

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