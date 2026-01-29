Как Украине победить Россию в войне: эксперт назвал три фактора

Валерий Пекарь

Несмотря на значительное преимущество России в ресурсах и численности, у Украины есть реальные шансы на победу в войне. Решающими могут оказаться не количество оружия или людей, а качественные факторы, позволяющие вести асимметричную борьбу и истощать противника.

Об этом в интервью Юлии Бориско рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь.

По его словам, победа Украины возможна за счет трех ключевых факторов. Первый из них — украинская инновационность, устойчивость общества и героизм Сил обороны. Именно инновационность, отмечает эксперт, является определяющей в войне против гораздо большего противника.

«Может ли Украина победить Россию. Это сложно. Но это может быть за счет чего? За счет трех факторов. Первый фактор — украинская инновационность, украинская стойкость и украинский героизм. И здесь ключевой фактор есть инновационность, потому что мы как горизонтальное сетевое общество умеем быстро в инновации, но мы плохо умеем масштабировать эти инновации», — говорит эксперт.

Пекарь объясняет, что Россия как авторитарное государство имеет другую модель — она хуже создает инновации, но лучше масштабирует их, хотя и это сопровождается деградацией человеческого капитала.

«Россия, как общество вертикально иерархическое, не очень хорошо умеет производить инновации. Они часто у нас их копируют, но они, как авторитарная страна, очень хорошо умеют масштабировать. Если вы начинаете свою страну погружать в прошлое, у вас начинает деградировать человеческий капитал», — объясняет Пекарь.

Эксперт отмечает, что Украина не может выиграть симметричную войну, но имеет шанс на успех в асимметричной борьбе:

«Ключевая точка здесь инновационная, потому что только в асимметричной войне мы можем победить. Мы не можем победить в симметричной войне. Давид не может победить Голиафа мечом, копьем и щитом. Это невозможно».

В качестве примеров асимметричных действий Пекар приводит конкретные операции украинских сил:

«Это асимметричная война. Мы ведем, слава Богу, асимметричную войну. Операция „Паутина“ — это оно. Морские дроны — это оно. Операции Главного управления разведки по вынесению из Крыма всего имеющегося там ПВО — это оно. Силы беспилотных систем — это оно».

Вторым фактором победы эксперт называет международную поддержку и формирование коалиции решительных союзников.

«Второе дело — коалиция решительных. У нас точно есть союзники. И это, прежде всего, те, кто хорошо понимает, чем грозит Россия», — говорит эксперт.

Пекарь обращает внимание, что наибольшую поддержку Украине оказывают страны, осознающие опасность российской агрессии.

«Посмотрите рейтинг стран Европы или рейтинг стран мира по помощи Украины. Это, прежде всего, нордически-балтийская восьмерка. Я очень рассчитываю на интеллектуальное лидерство британцев, на здравый смысл поляков. Со временем подключится и Германия более активно, и Франция», — считает эксперт.

Третьим фактором, работающим в пользу Украины, эксперт называет состояние российской экономики:

«И третья вещь — это слабость российской экономики. Российская экономика летит вниз. Я не говорю две-три недели, но летит и когда-нибудь долетит».

По словам Пекаря, крушение российской экономической модели является неизбежным следствием решений Кремля.

«Удар на скорости о бетонную стену бывает болезненным. И эта штука неотвратима. Путин, по сути, принял это решение — лететь в бетонную стену, когда он принял решение продолжать войну на средства будущего», — считает эксперт.