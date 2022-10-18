Как Украине повлиять на Иран, поставляющий оружие РФ: Бессмертный ответил

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что Украина и цивилизованный мир не могут повлиять на Иран, который, кроме боевых дронов, может предоставить России баллистические ракеты.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Между дипломатией и войной не большая разница. Дипломатия – это война без оружия, а война – это дипломатия с оружием. Разница здесь небольшая. Речь здесь не идет о каком-то инструменте, речь идет о единстве цивилизованного мира. Вот где проблема. То, что проблема. так медленно восстанавливается система континентальной глобальной безопасности, а точнее сказать создается новая – это и есть ответ на вопрос, что нельзя остановить Иран, нельзя в сознание привести Беларусь», – сказал он.

По словам Бессмертного, в документах на оружие, получаемое Россией, невозможно найти Иран.

"В этой цепи, которая касается и в том числе иранских беспилотников, очень много вещей, которые создавались после Второй мировой войны. В первую очередь это правила так называемой торговли оружием. Неписаны. И все знают прекрасно в мире, что эти правила предусматривают проведение вооружения через 3-4 предприятия.И формально, когда вы возьмете документы, вы никогда там не найдете Ирана.Там на данный момент будет Хезболла или еще какие-то "рога и копыта" имени Африки. Вы будете думать: "А где же оно там взялось?" Все понимают прекрасно, что беспилотники из Ирана Более того, в этих беспилотниках есть составляющие, которые поставляются из России и из Китая, и всегда поставлялись.Все знают прекрасно, что это далеко не передовое оборудование первого поколения. и недостаток", – говорит он.

Эксперт пояснил, что странам-лидерам с технологической точки зрения вышли вперед.

"Передовые государства пошли намного вперед. Они смотрели на войну как на что-то технологичное. И тут появляется булава, а против булавы надо лом. Это значит, что нужно восстановить все промышленные циклы по производству лома. Кинулись сейчас за Javelin за NLAW, но когда статистику увидели: Украина использует на линии боя в неделю столько, сколько эти государства производят за год. Вот вам соотношение того, какие потребности есть и какие на сегодняшний день расходы есть"

По его словам, Украина доминирует в войне против России из-за удачного применения украинскими военными современной техники в борьбе с "ломом".

"В этой ситуации кто-то скажет: "А давайте применим современную авиацию". А я спрошу: "А где? И по отношению к чему вы ее примените? До фронтовой войны? К беспилотнику, летящему на высоте 400 метров? Чем вы его будете сбивать, современными истребителями?". Мы имеем дело с кликой Кремлевской, которая навязывает правила войны периода Второй мировой. И все это требует и адекватности, и привлечения современных новых технологий, тактик и стратегий. И в самом деле, если посмотреть на картину нынешней войны, Украина доминирует только потому, что она удачно Вооруженными силами использует современные техники войны против лома», – говорит эксперт.

Для того чтобы остановить Россию мир должен объединиться, уверен Бессмертный.

"Ответ на это мог быть и есть только один – единство мира на поле боя, в управлении, промышленных производствах, обеспечении вооружением, боеприпасами", – подытожил он.

Иранские дроны на вооружении РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. Впрочем, Иран упорно отрицает это. В свою очередь, в США обвиняют страну во лжи.

Появилась информация, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

В последнее время русская армия активно применяет дроны иранского производства. Именно из-за применения беспилотников в воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше, потому что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

Американские аналитики считают: массированными атаками дронами оккупанты пытаются создать психологическое влияние. Ведь такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре, убить и ранить многих людей. Впрочем, они не создают значимых военных эффектов.