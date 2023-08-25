Как Украине войти в пул крупнейших производителей оружия в мире: эксперт дал ответ

Одним из путей выхода на новые рынки есть получение лицензий на совместные производства и развитие военно-технического сотрудничества, прежде всего с Турцией или Германией.

Украина при определенных условиях может значительно увеличить производство вооружения и попасть в десятку крупнейших мировых игроков этого рынка.

Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью УНИАН.

В то же время эксперт напомнил, что рекордным для Украины был 2009 год – тогда государство получило заказы на поставку вооружений на 2 миллиарда долларов. За эти годы крупнейшие мировые производители оружия значительно нарастили портфели своих заказов.

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"Нужно ставить себе амбициозные цели – хотя бы приблизиться к десятке крупнейших мировых игроков. Однако, надо понимать, что для этого нужен системный подход, например, как в случае с Турцией или Израилем. В той же Южной Корее портфель заказов в год составляет уже 17 миллиардов долларов, что для нас является неподъемной суммой", – отметил эксперт.

По словам Бадрака, одним из путей выхода на новые рынки есть получение лицензий на совместные производства и развитие военно-технического сотрудничества, прежде всего с Турцией или Германией.

Новым окном технологических возможностей для Украины должно стать масштабное сотрудничество с такими авторитетными и мощными игроками как BAE Systems (Великобритания), Rheinmetall (Германия), Lockheed Martin (США) и другими.

"Военно-техническое сотрудничество становится ключевым направлением, учитывая возможность прихода мощных компаний на украинский рынок, совместных разработок и совместных производств. Тот же немецкий концерн Rheinmetall до конца августа планирует начать обслуживание танков в Украине. Стоит выйти на совместное создание средств ПВО. Также есть перспективы совместных работ по проектам создания и производства танка KF51 Panther и БМП Lynx KF41 от Rheinmetall. Это будет очень хороший кейс, который может сделать хороший задел на будущее", — отметил Бадрак.

Ранее сообщалось, что страны Запада заинтересованы в том, чтобы наладить производство оружия в Украине, однако руководители оборонных компаний готовы рассматривать такую возможность только после войны.

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