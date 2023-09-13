Как Украине впервые с начала войны удалось уничтожить российскую подлодку: объяснение

Уничтожение российской подлодки является уникальным случаем во время войны, поскольку Украина не имеет ресурсов для этого.

Об этом сказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий в комментарии "РБК-Украина".

Эксперт отметил, что для того, чтобы обнаружить подлодку и уничтожить ее нужен собственный подводный флот, вертолеты и противолодочные корабли, чего у нашего государства нет. Он добавил, что такие субмарины находятся под водой только на момент выполнения боевого задания.

"Вообще, по классике жанра субмарины поражают в местах базирования. Вероятно, у нас была попытка атаковать в ноябре 2022 года в Новороссийске, тогда наш дрон взорвали, но очевидно это была лишь проба пера", — рассказал он.

Владимир Заблоцкий подчеркнул, что подлодки Черноморского флота базируются в Новороссийске, а в Севастополь заходят за ракетами. Он подчеркнул, что уничтожение подлодки крылатой ракетой является уникальным явлением в этой войне.

"Кстати, именно на южной площадке Севморзавода они загружаются "Калибрами". Их видны из космоса, их видят разведывательные дроны, вероятно, западные партнеры передали координаты и нам удалось поймать "Ростов-на-Дону". То, что во Второй мировой войне англичане и американцы делали бомбы, мы сделали авиационными ракетами", — пояснил эксперт.

Напомним, 13 сентября была совершена атака на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Там удалось существенно повредить или и уничтожить подлодку "Ростов-на-Дону" (проект 636) и, вероятно, уничтожить большой десантный корабль "Минск" (проект 775).

Также СМИ опубликовали спутниковые снимки с места поражения в бухте Севастополя.

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