Как Украине защититься от сотен "Шахедов" в сутки: эксперт рассказал

Шахеды

Россия ежедневно увеличивает количество и качество своих «Шахедов», а надежда только на дроны-перехватчики для защиты украинского неба может быть серьезной ошибкой.

Об этом рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

По словам эксперта, Россия постоянно наращивает производство «Шахедов» и усовершенствует их. Если в июне оккупанты выпускали до 90 дронов в сутки, то к концу 2025 года эта цифра может возрасти до 200. Кроме того, новые версии беспилотников становятся все более устойчивыми к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украина начала внедрять новейшие дроны-перехватчики, в частности Sting, которые с помощью искусственного интеллекта могут эффективно поражать Шахеды. Однако, по словам Криволапа, они не панацея.

«Производство еще недостаточно для того, чтобы перекрыть все вопросы. Кроме того, он может действовать не на всех высотах», — отметил эксперт.

Он добавил, что на уничтожение одного «Шахеда» может потребоваться от 3 до 6 дронов-перехватчиков, что делает такую защиту достаточно ресурсной.

Криволап убежден, что ставка исключительно на дроны-перехватчики ошибочна. По его мнению, наиболее эффективным решением является создание комплексной системы, где ключевую роль будет играть легкомоторная авиация.

«Все сосредоточились на дронах-перехватчиках. Думают, что они спасут нас от Шахедов. Я уверен, что такого, к сожалению, не будет. Все равно придется применять легкомоторную авиацию», — подчеркнул он.

По его замыслу, именно легкие самолеты могли бы сбивать «Шахеды» еще на подлете к городам, а дроны-перехватчики из мобильных групп уже «зачищали» бы прорвавшиеся одиночные цели.

Кроме ударных дронов еще одной серьезной проблемой являются российские дроны-разведчики, предшествующие атакам. Они свободно летают на низких высотах (500-600 метров), собирая информацию, но эффективных средств для их ущерба не хватает. Легкомоторная авиация, по словам эксперта, могла бы легко решить и эту проблему, сбивая разведчиков и срывая дальнейшие атаки.

Напомним, эксперт по энергетике Андрей Закревский спрогнозировал, что этой зимой Россия может нанести до 40 массированных ударов по энергосистеме Украины, изменив тактику. По его словам, оккупанты будут наносить точечные удары по 1–3 объектам раз в 3–4 дня, поэтому украинцам следует быть готовыми к отключениям света по 6–8 часов и иметь трехдневные запасы воды.