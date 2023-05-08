Как украинская ПВО сбивала вражеские дроны над Киевом: эффектное видео от Минобороны

Минувшей ночью ПВО сработало эффективно и сбило все 35 российских беспилотников, которые захватчики выпустили по украинской столице.
В ночь на 8 мая российские беспилотники снова атаковали Киев.
В Минобороны показали видео работы ПВО, на котором видно избиение вражеских дронов в небе над украинской столицей.
"Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников", — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что все дроны были сбиты, их обломки упали на жилые дома, повредили автомобили, газовую трубу, резервуар дизтоплива.
По словам мэра столицы Киева Виталия Кличко, в результате атаки пострадали пять человек : трое на месте взрыва в Соломенском районе и двое — в Святошинском.
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