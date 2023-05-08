Как украинская ПВО сбивала вражеские дроны над Киевом: эффектное видео от Минобороны

В ночь на 8 мая российские беспилотники снова атаковали Киев.

В Минобороны показали видео работы ПВО, на котором видно избиение вражеских дронов в небе над украинской столицей.

"Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников", — говорится в сообщении.

В Минобороны показали, как украинская ПВО сбивала вражеские дроны над Киевом

Несмотря на то, что все дроны были сбиты, их обломки упали на жилые дома, повредили автомобили, газовую трубу, резервуар дизтоплива.

По словам мэра столицы Киева Виталия Кличко, в результате атаки пострадали пять человек : трое на месте взрыва в Соломенском районе и двое — в Святошинском.

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