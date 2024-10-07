Как украинские дроны противостоят ПВО, избегают РЭБ и уничтожают цели россиян: военный эксперт назвал преимущество

Российские системы ПВО могут сбивать только крупные многотонные цели, вертолеты и самолеты.
Несмотря на то, что у россиян нет проблем со средствами противовоздушной обороны и РЭБ, украинские дроны способны облетать скопления вражеской ПВО и удачно уничтожать цели.
Об этом рассказал военный аналитик Иван Ступак, передает "Киев 24".
По его словам, у РФ есть определенные кризисы с ПВО на отдельных участках, однако говорить, что "ее не существует" или "она дырявая" нельзя.
"У них производят ракетные комплексы. Здесь другая история. Мы атаковали беспилотниками маленький объект", — пояснил он.
Российские системы ПВО могут сбивать только крупные многотонные цели, вертолеты и самолеты. Вместо этого дроны способны сбивать только стрелковое оружие или комплекс зенитно-ракетного пушечного комплекса наземного базирования "Панцирь М".
Ступак отметил, что Воздушные силы Украины отыскивают "шпаринки в РФ и могут облетать скопления вражеской ПВО, избегать РЭБ и уничтожать цели".
"Как говорят россияне, наши дроны сделаны из веток, но это и преимущество", — добавил эксперт.
Напомним, в конце лета 2024 были обнародованы фотографии зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" непосредственно на Керченском мосту.
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