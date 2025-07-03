Как украинские дроны уничтожают оборонку России: подробности

Дрон / © Getty Images

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Украинские дроны продолжают наносить все более мощные удары по стратегическим объектам на территории России.

Об этом в эфире Radio NV рассказал Анатолий Храпчинский — бывший офицер Воздушных сил, а ныне заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ.

По словам эксперта, миф о неэффективности украинских дронов уже окончательно опровергнут. Удар по российским заводам «Купол» и «Энергия» привел к серьезным последствиям — остановке производственных мощностей и частичной потере конструкций.

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«Наши удары наносят тяжелые последствия. Они бьют не только по зданиям, но и по интеллектуальной инфраструктуре — научным институтам и специалистам», — подчеркнул Храпчинский.

Он добавил, что российский авиапром оказался в сложном положении. Несмотря на попытки строить новые цеха, РФ не способна серийно выпускать современные самолеты — главная причина в отсутствии современных двигателей.

Отдельно Храпчинский отметил, что России не удалось скопировать украинские морские дроны, а Шахед развивается только потому, что технологию им полностью передали.

Важным элементом борьбы он назвал удары по авиабазам — так недавняя атака по аэродрому в Волгоградской области привела к потере сразу четырех Су-34.

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С учетом того, что за 20 лет РФ изготовила 155 таких самолетов, а за время полномасштабного вторжения потеряла уже до 70, эксперт делает вывод: «Мы уничтожаем их быстрее, чем они успевают производить».

Также эксперт добавил, что у РФ есть и технические потери самолетов, не связанные с боевыми действиями. Это указывает на глубокий кризис в техническом обеспечении боевой авиации.

Вывод эксперта четкий: удары дронами необходимо продолжать — они эффективны, снижают боевой потенциал РФ и выводят из строя как технику, так и мозговой центр российского ВПК.

Напомним, у украинской оборонной промышленности есть мощности для изготовления до 10 миллионов беспилотников в год.

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Правительство запускает проект привлечения инвестиций в оборонную отрасль, а также готово помогать компаниям в поиске партнеров, в частности через создание совместных предприятий.

Отдельное внимание уделяется кооперации с партнерами по формату Рамштайн.

Украина планирует объединить свои технологии с производственными мощностями других стран для масштабирования производства вооружения, необходимого для Сил обороны.