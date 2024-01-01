Как украинские дроны впервые атаковали Черноморский флот – подробности уникальной операции в Крыму

Оккупационная армия России осенью 2022 года начала массированно обстреливать Украину "Калибрамы" со своих кораблей в Черном море. Так что Силы обороны получили указание найти вариант, как уничтожать или хотя бы повредить ракетоносители Черноморского флота РФ.

Об этом говорится в материале УП "Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море".

В ночь с 28 на 29 октября 2022 года все необходимые частицы мозаики сложились в правильную картинку – украинские дроны модифицировали, на море была отличная погода, команда была готова плыть в Крым.

Четыре борта пошли напрямую в Севастополь, а три дрона направили южнее полуострова, где на рейде стоял новейший фрегат "Адмирал Макаров". Именно этот корабль после затопления "Москвы" стал флагманом ЧФ РФ.

"Макаров" шел по среднему ходу, не дожидаясь атаки. Один украинский дрон сумел выбрать правильную траекторию движения и врезался фрегату в правую сторону. Команда "флагмана" оказалась совершенно не готова к атаке и в панике взяла курс на Севастопольскую бухту. В этот момент еще два дрона преследовали корабль, но из-за больших волн не могли догнать и просто сопровождали его в сторону берега. Но и "Макаров" не мог оторваться, потому что после атаки у него не работала половина двигателей", – рассказали источники УП.

В это время другая группа украинских беспилотников смогла проникнуть в Стрелковую бухту, расположенную в западной части Севастополя, однако группу сразу же атаковали с берега. Россияне готовились, так что когда дроны протиснулись к бухте, вспыхнул огромный прожектор, а по лодкам открыли огонь.

Однако перед украинским дроном оказался тральщик "Иван Голубец". Как только операторы увидели его на экране, мгновенно получили команду на атаку и "нафаршировали" судно 108 килограммами взрывчатки.

Остальные дроны в этот момент поразили нефтеналивную станцию.

Пока шел этот бой, подбитый "Адмирал Макаров" как раз доплывал до Стрелковой бухты. Российская береговая артиллерия, не разобравшись, совершает залп по своему же флагману. Правда, одного обратного залпа из палубного вооружения оказалось достаточно, чтобы быстро привести береговых в сознание.

Пока россияне перестреливались между собой, остальные дроны прорвались в Севастопольскую бухту. На тот момент россияне включили все свои мощности РЭБа, сигнал GPS исчез, связь с дронами была минимальной. Единственная система, которая позволяла как-то ориентироваться, – это непосредственный оптический канал на дронах.

"И тут вице-адмирал Неижпапа лично начинает контролировать каждый метр прохождения дронов. Он же из самого Севастополя, вырос там, служил всю жизнь, каждый изгиб тех бухт знает. И один дрон повели к Южной бухте, второй – к Северной, третий – к Нефтяной" – рассказывает один из участников той операции, который наблюдал за всем в командном бункере.

Один дрон сумел заплыть между двумя сторожевыми кораблями "Ладный" и "Адмирал Эссен" и повредить оба. Однако повреждения были незначительны.

"Это была первая в истории дистанционная морская операция. Надводные дроны получили боевое крещение. Но именно тогда мы поняли, что они должны быть больше и нести больше взрывчатки, чтобы это было эффективное поражение", – рассказывает один из членов команды разработчиков.

Напомним, в сентябре 2022 Украина впервые попыталась атаковать морскими дронами российские суда в Севастопольской бухте, но компания Starlink Илона Маска выключила связь.

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