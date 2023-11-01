Как украинские морпехи высаживались на левый берег Херсонщины: появилось видео

На берег они переправляются небольшими лодками, перевозящими не только личный состав, но и боеприпасы.

Украинские морские пехотинцы переправляются на левый берег Днепра, в Херсонскую область. Там они пробуют расширить свой плацдарм.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На видео видно, как украинские морские пехотинцы переправляются на левый берег Днепра в Херсонской области у села Крынки. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левобережье и пытаются расширить плацдарм.

На берег они переправляются небольшими лодками, перевозящими не только личный состав, но и боеприпасы. Во время операции оккупанты открыли огонь по украинским военным из стрелкового оружия.

Украинские морпехи высадились на левом берегу Херсона

Напомним, что россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирный населенный пункт в Херсонской области.

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