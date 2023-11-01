Как украинские морпехи высаживались на левый берег Херсонщины: появилось видео

На берег они переправляются небольшими лодками, перевозящими не только личный состав, но и боеприпасы.
Украинские морские пехотинцы переправляются на левый берег Днепра, в Херсонскую область. Там они пробуют расширить свой плацдарм.
Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.
На видео видно, как украинские морские пехотинцы переправляются на левый берег Днепра в Херсонской области у села Крынки. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левобережье и пытаются расширить плацдарм.
На берег они переправляются небольшими лодками, перевозящими не только личный состав, но и боеприпасы. Во время операции оккупанты открыли огонь по украинским военным из стрелкового оружия.
Напомним, что россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирный населенный пункт в Херсонской области.
Читайте также:
- В Херсонской области УСУ имеют три плацдарма для наступления – эксперты (карта)
- Сырский назвал главную цель россиян на Купянском направлении
- КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине — разведка Южной Кореи