Как украинские удары по территории РФ влияют на интенсивность боевых действий: объяснение ISW

Украинские удары по целям российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) влияют на боеспособность российских сил. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 января заявил, что украинские удары по военным объектам России существенно нарушили способность армии РФ поддерживать высокую интенсивность боевых действий.

Об этом пишут аналитики ISW.

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Аналитики приводят слова Сырского о том, что российские силы используют вдвое меньше артиллерийских снарядов в сутки, чем неопределенный период назад. Генарал подчеркнул, что украинские силы атакуют российские предприятия по производству боеприпасов, ракетных компонентов и двойного назначения, а также нефтеперерабатывающие предприятия, поддерживающие военные действия России.

"ISW наблюдала за отчетами украинского персонала на местах, отмечающих уменьшение использования российской артиллерии и общее артиллерийское превосходство России в некоторых областях", — подчеркнули в Институте.

Напомним, ночью российский Смоленск был атакован неизвестными БПЛА. Работало российское ПВО.

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