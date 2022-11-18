Как украинские военные узнают о подготовке Россией массированного ракетного удара

Враг время от времени наращивает "усилия и сосредоточенность" под видом психологического воздействия.

О подготовке России к массированному ракетному обстрелу Украины становится понятно, если российские войска выводят в акваторию Черного моря носители "Калибров", у которых есть много ракет.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

Она отметила, что как правило, вражеская массированная атака происходит на следующие сутки после такого "накопления".

Гуменюк описала тактику российских захватчиков. Так, враг использует разную практику и время от времени наращивает так называемые "усилия и сосредоточенность" под видом психологического воздействия.

"То есть они (оккупанты – ред.) осознают и отслеживают наши предупреждения о том, что мы видим эти наращивания ("Калибров" – ред.), или наоборот уменьшения этого уровня. Все это они отслеживают, но как правило, если на учете наибольшее количество "Калибров", то это означает, что через сутки будет массированный обстрел и мы это уже определили для себя", — рассказала представительница Сил обороны юга.

Отметим, что на 18 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей, из которых один – носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – четыре ракеты.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что ракеты у России никогда не закончатся, и это нужно понимать всем украинцам. По его словам, РФ до сих пор производит ракеты, хотя в очень ограниченных количествах.

Как заявил президент Владимир Зеленский, украинские власти неоднократно повторяли западным партнерам, что только полная защита неба над Украиной будет побуждать Россию прекратить войну.

Заметим, ради защиты неба Украина получит от ряда государств средства ПВО, а также другую военную помощь, о чем стало известно после седьмого заседания в формате "Рамштайн".

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