Как украинские заводы решают проблему нехватки рабочих рук во время войны — FT

Женщины в Украине все чаще занимают места, до полномасштабного вторжения России занимали мужчины. Теперь они востребованы на сталелитейных заводах, поскольку мужчин отправляют на поле боя.

Об этом пишет Financial Times.

Так, на заводе ArcelorMittal в Кривом Роге менеджеры говорят, что наем большего количества женщин — это вопрос выживания на предприятии. Из 18 000 человек, составлявших компанию в начале войны, около 3500 мужчин было мобилизовано, и еще больше, вероятно, будет мобилизовано в этом году.

“Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы, – сказал Мауро Лонгобардо, генеральный директор завода, в интервью FT. – Мы говорим о существовании компании”.

Лонгобардо отметил, что компания "пытается разрушить парадигму, согласно которой только мужчины могут выполнять определенную работу".

На фабрике и раньше работали женщины, но преимущественно на административных должностях. Теперь они все чаще берут на себя более тяжелые физические функции.

Как отмечает Ольга Вакуленко, которая сейчас работает на тяжелых станках по изготовлению стержней и зубов, еще несколько лет назад, если бы выбор стоял между "человеком со специальным образованием" и таким, как я, не имеющий образования и просто хочет работать на заводе, конечно, выбрали бы человека с образованием, а если бы это был человек, тем более”.

Как отмечает Лонгобардо, стратегия найма частично направлена на замену мобилизованных мужчин — а также тысяч рабочих, переехавших в более безопасные районы страны, но также потому, что нанимать мужчин стало очень сложно. Ведь чтобы работать на заводе, мужчины обязаны по закону сначала встать на учет в военкомате, который отпугивает многих потенциальных кандидатов.

Так, по словам Анджея Выпиха, главы отдела кадров компании в Европе, в нескольких случаях, когда к ним подходили менеджеры по подбору персонала с бумагами о призыве, некоторые рабочие бежали с завода и больше не возвращались.

По словам главы компании, из-за нехватки вакансий завод был вынужден сократить производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от российских авиаударов. Сокращение производства также привело к снижению прибыли и уменьшению налоговых поступлений в бюджет, добавил он.

Руководитель отдела по ремонту тяжелой техники на заводе Евгений Гречаный сказал, что теперь получает запросы на 76 вакансий только от женщин. По его словам, он принимает женщин уже полтора года, добавив при этом: Я вижу, что в ближайшие несколько лет ситуация не улучшится. Даже если война закончится, все равно будет тяжело.

Ранее мы писали о том, какие "мужские профессии" осваивают женщины в Украине.

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