Как украинских морпехов пытали в плену: история легендарного "Волыны" об Оленовской колонии

История украинского морпеха о пленении и пытках в Оленовской колонии / © Associated Press

Морских пехотинцев и других военных, попадавших в плен РФ, пытали, а также подвергали психологическому давлению. Герой Украины Сергей Волынский, более известный по позывному «Волына», рассказал о пытках в колонии Оленовка.

Об этом говорилось в интервью «Украинской правде».

По словам украинского морпеха, его подразделение сначала организованно эвакуировало наиболее уязвимых — раненых и женщин. После этого военные поэтапно покидали позиции, обеспечивая безопасность подразделения, а сам боец вместе с начальником штаба оставался последним. Их разоружили, обыскали и посадили в автобусы, которые отвезли в колонию Оленовка.

Уже на месте украинцев раздевали, обследовали и распределяли по баракам.

«По прибытию туда нас раздевали, допрашивали, составляли анкеты, распределяли по баракам. А потом начиналось самое интересное, когда начались допросы, пытки и такие разные страшные истории», — рассказал он.

Дальше начались допросы и физические издевательства. Морской пехотинец описал, что во время этих процедур оккупанты применяли различные формы пыток, которые имели психологический и физический эффект на пленных.

По его словам, врага, прежде всего, интересовало, как защитники добрались от завода Ильича до Азовстали.

«Но это не составляло никакой тайны. И вообще, все эти допросы в конечном счете, они свершились на то, что они требовали, чтобы мы брали на себя уголовные дела по расстрелу гражданских, по там еще разным мерзким вещам, для того, чтобы можно было сфабриковать какие-то уголовные дела. Фактически они требовали свидетельств о военных преступлениях украинских военных. Если вот признаешься, можешь получить смягчение наказания», — рассказал пехотинец.

Морпех подчеркнул, что отказываться от лживых показов было очень сложно, ведь это наносило серьезное психологическое и физическое давление.

Он добавил, что содержание в плену давалось ему лично с большой болью и потерями здоровья, а многим его собратьям ценой жизни.

Как оккупанты относились к морским пехотинцам

Что касается отношения к морским пехотинцам и другим военным в Оленовке, то, по словам бойца, всех без исключения — морпехов, азовцев, разведчиков, пограничников — держали в дисциплинарном изоляторе, где подвергались жесточайшим допросам и пыткам.

Морпех подчеркнул, что особенно тяжелым было осознание собственного медийного присутствия: отстаивать правду и свою позицию в таких условиях было очень болезненно.

«И морпехи, и азовцы, и разведчики, и пограничники абсолютно все попадали в дисциплинарный изолятор, где проводили все-все питья, все эти страшные вещи», — рассказал он.

Напомним, 200 пленных воинов бригады Нацгвардии «Азов» российские тюремщики перевели в отдельный, быстро построенный барак в колонии Оленевка, где в ночь на 29 июля прогремел взрыв. Тогда 53 бойца погибли мгновенно.

