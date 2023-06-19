Как украинским ребятам выехать за границу для обучения в иностранных вузах во время военного положения

Студенты иностранных вузов не могут выехать на обучение

С августа прошлого года молодые люди, поступившие или даже обучающиеся в иностранных вузах, находившиеся в Украине, не смогли пересечь границу для выезда. С тех пор студентов не выпускают из страны, даже если есть приглашение от иностранных вузов, квитанции об оплате обучения и разрешение на выезд из военкомата.

Запрет на выезд за границу во время военного положения распространяется на студентов, аспирантов, докторантов, что предусмотрено п. 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных Постановлением КМУ от 27 января 1995 г. № 57.

Государственная пограничная служба отмечает, что Постановление КМУ от 27 января 1995 г. № 57 содержит запрет на выезд студентов и аспирантов (как иностранных вузов, так и украинских вузов) за границу во время военного положения.

Как рассказывает адвокат, "если вы поступили на аспирантуру (бакалавриат) в иностранный вуз, вы имеете право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но пограничники не выпустят за границу со ссылкой на то, что в Украине введено военное положение и на п.п.2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Таким образом, если вы поступили в иностранный вуз, вы имеете право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но за границу (по тому основанию, что вы – аспирант) (студент) пограничники вас не выпустят".

Как молодым людям уехать за границу для обучения

По мнению адвоката "Сейчас, подчеркиваю, именно в июне 2023 года за границу могут выехать ребята, не достигшие 18 лет. Единственное условие — иметь при себе приписное от ТЦК. Ведь военный учет начинается с 16 лет. То есть только стукнуло 17 лет, нужно получить приписное" и если есть желание поступать в иностранные вузы делать это без промедления.

В Госпогранслужбе отмечают, что после введения в Украину военного положения выезд мужчин Украины в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений) запрещен. На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются. Если 17-летний заворачивали на границе, то только из-за отсутствия приписного.

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