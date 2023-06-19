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Как украинским ребятам выехать за границу для обучения в иностранных вузах во время военного положения

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Как украинским ребятам выехать за границу для обучения в иностранных вузах во время военного положения

Выезд за границу для обучения

Зарубежные ВУЗы Европы ожидают украинских абитуриентов, возможно ли уехать за границу для обучения?

Студенты иностранных вузов не могут выехать на обучение

С августа прошлого года молодые люди, поступившие или даже обучающиеся в иностранных вузах, находившиеся в Украине, не смогли пересечь границу для выезда. С тех пор студентов не выпускают из страны, даже если есть приглашение от иностранных вузов, квитанции об оплате обучения и разрешение на выезд из военкомата.

Запрет на выезд за границу во время военного положения распространяется на студентов, аспирантов, докторантов, что предусмотрено п. 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных Постановлением КМУ от 27 января 1995 г. № 57.

Государственная пограничная служба отмечает, что Постановление КМУ от 27 января 1995 г. № 57 содержит запрет на выезд студентов и аспирантов (как иностранных вузов, так и украинских вузов) за границу во время военного положения.

Как рассказывает адвокат, "если вы поступили на аспирантуру (бакалавриат) в иностранный вуз, вы имеете право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но пограничники не выпустят за границу со ссылкой на то, что в Украине введено военное положение и на п.п.2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Таким образом, если вы поступили в иностранный вуз, вы имеете право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но за границу (по тому основанию, что вы – аспирант) (студент) пограничники вас не выпустят". 

Как молодым людям уехать за границу для обучения

По мнению адвоката "Сейчас, подчеркиваю, именно в июне 2023 года за границу могут выехать ребята, не достигшие 18 лет. Единственное условие — иметь при себе приписное от ТЦК. Ведь военный учет начинается с 16 лет. То есть только стукнуло 17 лет, нужно получить приписное" и если есть желание поступать в иностранные вузы делать это без промедления.

В Госпогранслужбе отмечают, что после введения в Украину военного положения выезд мужчин Украины в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений) запрещен. На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются. Если 17-летний заворачивали на границе, то только из-за отсутствия приписного.

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Дата публикации
Просмотры
939
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