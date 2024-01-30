Как улучшить работу ТЦК: в Сухопутных войсках рассказали

Сотрудники ТЦК – это преимущественно люди, которые уже воевали на фронте или ограниченно пригодны для военной службы, подчеркнули в ВСУ.

Когда будут введены новые законы о проведении мобилизации, тогда многие спорные вопросы, в том числе с работой ТЦК, исчезнут.

Об этом 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"С одной стороны, президент считает так, как должно быть комфортно для населения, а с другой стороны говорится о том, что сейчас не изменены процедуры. Работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством, его приказами и требованиями", — заметил Тимочка.

Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК – это преимущественно люди, уже воевавшие на фронте или ограниченно пригодные для военной службы. При вручении повесток они действуют в соответствии с законом.

"Если есть необходимость это отменить, тогда это нужно делать на законодательном уровне. Пока что четких определений и правил для общества, что для военных (нет – ред.). Это уже можно было давно сделать, прописать порядки и соблюдать их", – отметил Тимочко.

Напомним, ТСН.ua писал материал, может ли "охота" за мужчинами перейти в онлайн.

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