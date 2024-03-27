"Как влупило, мамочки!": россияне ударили по центру Херсона — фото и видео последствий

В городе есть "прилет" по офисному зданию, также повреждено жилье.

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона утром 27 марта, нанеся разрушения. Местная жительница рассказала о пережитой атаке.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские войска с самого утра принялись обстреливать Херсон. В городе раздавались взрывы и есть "прилеты". Одно из попаданий произошло по офисному зданию в центре Херсона.

Также взрывной волной побило стекла в доме, расположенном рядом. Местная жительница только чудом не пострадала. Она рассказала о пережитой атаке.

"Вот стекла нет. Я здесь сидела пила чай, только отошла от окна – как влупило! Мамочки! Я полетела в ту хату. Я не знаю, как я еще голову не разбила о сервант. А там такой столб дыма был. Когда же оно все закончится? Сколько же можно издеваться над нами?" – рассказала со слезами на глазах жительница Херсона.

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Последствия обстрела Херсона 27 марта/Скриншот с видео

Последствия обстрела Херсона 27 марта/Скриншот с видео

Последствия обстрела Херсона 27 марта/Скриншот с видео

Последствия обстрела Херсона 27 марта/Скриншот с видео

Последствия обстрела Херсона 27 марта/Скриншот с видео

Напомним, в течение суток войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонщины. В результате атак были ранены три человека и есть разрушения.

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