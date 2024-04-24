Как уничтожение российского Ту22М3 повлияло на использование вражеской авиации с юга — ПС

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как повлияло уничтожение российского Ту22М3 на использование авиации врага на юге.

После сбития вражеского Ту22-М3 в акватории Черного моря уменьшилось количество использования стратегической авиации РФ.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг уже давно воюет на всю свою мощность. Единственное, что осталось в его арсенале — это использование ядерного оружия. Враг использует все виды ракет и носители для них, стратегическую и тактическую авиацию. Используется гиперзвуковое оружие "Циркон", "Кинжал". Куда уже больше — сложно сказать. Сейчас контингент, который присутствует на территории Украины, — достаточно серьезный.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, после уничтожения российского Ту-22М3, в акватории Черного моря россияне стали меньше использовать свою стратегическую авиацию.

"Конечно, у врага еще есть разные носители. И нельзя сказать, что он откажется от продолжения ракетных ударов по нашей инфраструктуре. Однако им нужно 10 раз переосмыслить свои действия перед тем, как отправлять очередной самолет в акваторию Черного и Азовского морей. Кроме того, была достаточно успешная работа по уничтожению радиолокационных станций, которые наводили удары по нашей стране. Поэтому в последнее время использование авиации с юга Украины несколько уменьшилось", — сказал Евлаш.

Уничтожение российского Ту-22МЗ 19 апреля: что известно

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.

ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

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