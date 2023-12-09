Как уничтожение штаба армии РФ помогло освободить Киевщину: потрясающие подробности от СБУ (видео)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о ликвидации тылового пункта управления россиян на Полесье. Это событие произошло в марте 2022 года. Наши спецслужбы тогда внесли весомый вклад в освобождение Киевской области от российских захватчиков.

Детали операции представлены в фильме «Логово врага. Ликвидация из документального цикла СБУ. Спецоперации победы.

“Это была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от вражеских позиций ребята готовили позиции для работы нашей артиллерии”, — отметил Малюк.

По информации Малюка, это была первая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил, способствовавшей обороне Киевщины.

"Между нашими позициями было большое расстояние, недостижимое для работы артиллерии", — рассказал подполковник "Енот" по военной разведке СБУ.

Провокационная идея

Бригадный генерал "Хантер" вспомнил: "Они понимали, что мы не получим их ничем... В той зоне очень сильно действовали российские средства радиоэлектронной борьбы, там не работала никакая связь абсолютно…".

Он добавил, что возник план вытащить прицепные 152-миллиметровые гаубицы в точку в серой зоне, из которой можно будет провести артиллерийский обстрел тылового пункта управления, корректировать эту артиллерию с помощью БПЛА "Аист" и передавать эту информацию, этот видеопоток с помощью "Старлинка" .

Бригадный генерал, начальник штаба ОК «Запад» Владимир Горбатюк говорит, что эта идея такова была провокационная: «Моим артиллеристам она не понравилась, потому что это было нешаблонне и нестандартное использование сил и средств артиллерии… По всем руководящим документам, артиллерия общей поддержки используется не ближе 5 километров к переднему краю”.

Детали спецоперации

Мировая история еще не знала, чтобы тяжелая 152-миллиметровая артиллерия проводила диверсионные рейды, это не их функция, заметил Хантер.

“Мы должны были выехать в чистое поле посреди леса, развернуть батарею, провести артиллерийский налет на их тыловой пункт управления и если в небе появится хотя бы один их вертолет, то это может означать конец, поэтому мы очень сильно рисковали… У нас не было другой возможности уничтожить этот тыловой пункт управления, потому что у нас появилась информация, что россияне нашли обходные пути… Нам нужно было очень быстро и энергично действовать», – рассказал он.

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"Енот" говорит, что огненное впечатление планировалось на 8 утра 16 марта.

Когда артиллерийская батарея прибыла на место, я увидел этого старшего лейтенанта и говорю иди сюда, парень. Я ему объяснил, что мы будем избивать по тыловому пункту управления под Полесским, это штаб армии», — отметил Хантер.

Командир артиллерийской батареи ОК "Запад" ВСУ "Арес" вспоминает: "На открытом поле стоим тремя пушками — это тоже жирная цель для противника". Три пушки – это 18 человек”.

“Первый план, который мы быстро приняли: мы отгружаем 20-30 снарядов, в течение 20 минут они делают пристрелку и затем идет полностью отстрел… После 20 минут работы они быстро сворачиваются и другой дорогой выходят с места… Первый снаряд попал где-то за несколько десятков метров от периметра тылового пункта управления… А второй, третий, все остальные попали в цель», — прокомментировал Хантер.

Самый страшный момент

"Арес" добавил: "После того, как мы уже начали стрелять по цели, открыли огонь, через 5 минут мы услышали вертушки вражеские и это, пожалуй, был самый страшный момент, потому что мы подумали, что они нас ищут... Мы начали дальше работать" .

"Они начали просто разбирать россиян на атомы", — говорит Енот.

Первые же попадания привели к тому, что все вокруг тылового пункта управления горит, пылает и идут взрывы, говорит Хантер: Один из снарядов наших попал в состав, это вероятно сохранялись ракеты к Градам. С тех кадров, которые мы видели из "Аист", там такой красивый "армагедец" начался... Где-то до 20 снарядов еще было дополнительно выпущено.

Было эффектно и результативно, это было приятно видеть свою работу, что она принесла такой результат, делится "Арес".

Еще двое суток там рвались снаряды и на том месте бушевал пожар, делится "Хантер".

"Поражено было (то, что мы насчитали после того) 48 единиц техники, несколько бронемашин, машины командного пункта и более 45 автомобильных машин, которые были нагружены боеприпасами", — рассказал Горбатюк.

А большинство людей, которые находились в тех зданиях, наверное, умерли или сгорели заживо, резюмировал "Хантер".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фильм “Логво врага. Ликвидация: впервые СБУ раскрыло правду, как враг планировал захватить Киев

Над проектом более полугода работала команда 1+1 Production.Originals во главе с продюсером Акимом Галимовым.

Напомним, в первом фильме цикла “СБУ. Спецоперации победы раскрываются детали подготовки операций Службы безопасности по уничтожению Крымского моста. Во втором — как снайперы Центра спецопераций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.

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