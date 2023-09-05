Как урановые снаряды изменят ситуацию на фронте и есть ли они в России: ответ эксперта

В ближайшие недели Украина впервые получит боеприпасы с обедненным ураном от США. Эксперт объяснил, как они работают.

Украина в ближайшие недели может получить от США снаряды с обедненным ураном. Они могут быть переданы вместе с первой партией американских танков Abrams.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона объяснил, как это отразится на ситуации на поле боя.

Как работает снаряд с обедненным ураном

"При обогащении урана, при производстве того же топлива для атомных электростанций, остается нерадиоактивный изотоп урана, который называют обедненным ураном... У него уровень радиоактивности примерно как у обычного фона, может немного выше. Он характерен тем, что очень тяжелый и очень твердый. По твердости он даже близок к карбиду вольфрама, который сейчас использует Россия и не только Россия для таких боеприпасов", — объяснил эксперт.

По его словам, именно из этого материала изготавливается дротик калибром примерно 12-14 миллиметров. Он вставляется в специальный контейнер и выстреливается из пушки калибром 120-125 миллиметров.

"Очень сильная кинетическая энергия передается на вражеский танк, или на какую-то бронетехнику, или на какую-то другую цель. В нем внутри нет взрывчатки — он исключительно этим ударом пробивает почти любую броню и танкисты просто погибают внутри", — говорит Павел Нарожный.

Как снаряды с обедненным ураном повлияют на поле боя

Эксперт отмечает, что это очень эффективный боеприпас, который точно повлияет на ситуацию на фронте.

"Ничего нового в этом боеприпасе нет. У россиян есть абсолютно идентичный боеприпас с бедным ураном, они его использовали в Украине. У них есть идентичный боеприпас с карбидом вольфрама, он просто дороже в производстве. Я более чем уверен, что влияние (на фронт — ред.) будет, но он не будет каким-то определяющим, или каким-то революционным. Потому что на самом деле танковые сражения, когда танк против танка – это относительно редкостная ситуация. У нас большинство уничтожений танков делают дроны, артиллерия, противотанковые специальные средства, а не наши танки", — объяснил эксперт.

Напомним, издание Reuters сообщило, что в ближайшие недели Украина получит боеприпасы с обедненным ураном от США. Они могут быть переданы вместе с первой партией американских танков Abrams.

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