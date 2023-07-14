Как устранение генерала Попова отразится на положении сил РФ на Запорожском направлении: объяснение ISW

Решение Минобороны РФ об увольнении генерала Ивана Попова после его жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери подтверждает слабость обороны оккупантов на фоне контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, у российских войск в Украине нет резервов для ротации передовых частей. Также они считают, что без оперативных резервов оккупанты должны будут отступить на подготовленные оборонные позиции без весомой поддержки в случае прорыва ВСУ.

Специалисты считают, что жалоба командующего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении генерала Попова на потери РФ в результате артиллерийского огня может являться признаком того, что россиянам необходимы ротации и подкрепления для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области.

"Увольнение генерала еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут осуществлять ротацию сил", – говорится в отчете.

"Жалобы Попова на низкие контрбатарейные возможности войск РФ и значительные потери среди них от огня украинской артиллерии, скорее всего, являются результатом попытки Украины уничтожить обороняющиеся на юге Украины российские силы", — отметили аналитики ISW.

Напомним, что 13 июля стало известно об отстранении Ивана Попова от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России. В обращении отстраненного военного говорится, что он якобы пострадал "за правду".

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