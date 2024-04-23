Как увеличить боеспособность ВСУ: боец "Азова" рассказал о необходимых изменениях

По мнению Николая Куща, в армии необходимо активнее внедрять новые технологии не только в сфере вооружения, но и в вопросах автоматизации бюрократической работы.

Боец полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ считает, что эффективность боевой работы каждого подразделения в первую очередь зависит от непосредственного руководства – младшего офицера и сержанта. Поэтому крайне важно позаботиться об их тщательной подготовке и избавить от бюрократической работы, которая отрывает от выполнения боевых задач.

Об этом пишет "Укринформ".

"Сержантский состав и младших офицеров надо с курсов на курсы водить, давать им максимум знаний и мотивации. Соответственно выбирать этих людей, чтобы они потом, попадая в подразделения, передавали эти знания бойцам. Ведь каждое подразделение зависит только от сержанта и офицера", – подчеркнул Николай Кущ.

"Фрост" также отметил, что внедрение военных инноваций, нового оружия и технологий должно быть более быстрым. Кроме того, бюрократическую работу следует также автоматизировать.

"Нужно перевести все в электронный вид и сделать этого всего минимум, чтобы командир роты или взвода не занимался бумагами, а со своим подразделением занимался постановкой задач и другой боевой работой", — подчеркнул он.

Несмотря на то, что Николаю всего 25 лет, он уже имеет немалый опыт службы в армии. Семь лет назад он отправился защищать Украину во время АТО/ООС, а после начала полномасштабного вторжения России принимал участие в обороне Мариуполя в составе полка "Азов".

"Фрост" попал в плен, где "суд ДНР" вынес ему смертный приговор. Но Николая Куща вместе с другими украинскими военными обменяли на предателя Виктора Медведчука. После восстановления "Фрост" вернулся на фронт и продолжает защищать Украину.

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