Как освобождали Волчанский агрегатный завод: в ГУР показали эксклюзивное видео

В день рождения Степана Бандеры в ГУР показали эксклюзивное видео сверхсложной операции.

В ГУР показали видео, как освобождали от оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Речь идет о событиях сентября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"В годовщину со дня рождения проводника Украинской идеи чествуем его имя и показываем эксклюзивные кадры вооруженной борьбы за свободу, на которую вдохновлял Степан Андреевич", – говорится в сообщении.

На кадрах показан штурм и зачистка 40 зданий Волчанского агрегатного завода. Операцию разведка честно называет одной из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, осуществленных воинами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

На видео ― эксклюзивные эпизоды боевой работы "тимуровцев" из подраздела "Стугна":

штурмовые действия;

огневая поддержка 120-мм миномета;

взятие в плен российских окупантов;

работа боевых медиков.

Как освобождали Волчанский агрегатный завод: в ГУР показали видео

Напомним, что ГУР освободили Волчанский агрегатный завод в конце сентября 2024 года, захваченный оккупантами во время наступления на Харьковщину весной 2024-го.

Однако уже в октябре Институт изучения войны (ISW) сообщал, что оккупационные войска могли снова захватить Волчанский агрегатный завод.

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