Как узнать об эвакуации и что делать после ее объявления — у Зеленского объяснили

Как узнать об эвакуации и что делать после ее объявления — у Зеленского объяснили

При отсутствии мобильной связи людям в зонах эвакуации необходимо следить за официальной информацией по радио, в СМИ или слушать объявления передвижных громкоговорителей.

Несмотря на договоренности украинской и российской сторон во время переговоров, российские оккупанты продолжают обстреливать большинство организованных "зеленых коридоров" для эвакуации мирного населения.

В некоторых городах россияне фактически содержат горожан в заложниках. Кое-где люди по несколько дней сидят без тепла, воды, электричества, пищи, а также не имеют доступа к лекарствам и детскому питанию.

В Офисе Президента рассказали, как действовать в случае объявления эвакуации и как о ней вообще узнать.

Как происходит эвакуация?

В период эвакуации объявляется режим прекращения огня по всей линии движения транспорта. В локации, о которой сообщается заранее, формируется эвакуационная колонна из автобусов, где размещаются жители города. К эвакуационной колонне могут подключаться и частные транспортные средства, которые должны двигаться четко по маршруту колонны. В пункте назначения эвакуированные люди получат помощь, жилье и питание.

Как узнать начало эвакуации?

Информация о начале эвакуации доводится через все имеющиеся средства оповещения: радио, телевидение, мобильную связь, социальные сети, мессенджеры, а также подвижные группы с громкоговорителями. В этой информации указывается на начало эвакуации, пункты сбора, маршруты движения, а также контакты штабов эвакуации.

Кто организует эвакуацию?

Эвакуация организуется областными военно-гражданскими администрациями и проводится специалистами Общества Красного Креста Украины, полицией, ГСХС и местными властями. ВСУ сообщают о безопасном маршруте эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня, если это возможно.

Как узнать о начале эвакуации в районах, где отсутствует связь?

При отсутствии мобильной связи людям в зонах эвакуации следует следить за официальной информацией по радио, в СМИ или слушать объявления передвижных громкоговорителей. Если вы находитесь в укрытии – слушайте сигнал "Внимание всем" (сирена). После этого получайте информацию из всех имеющихся источников официальной информации.

Если у меня нет доступа к источникам информации о начале эвакуации, не смогу услышать сирену, нет возможности передвигаться самостоятельно или нахожусь в заваленном бомбоубежище?

Попытайтесь позвонить на горячую линию Теробороны ВСУ 0 800 507 028 или номера 101, 102 и сообщить о своем местонахождении. Местные власти добавят ваш адрес в список тех, по которым нужна помощь с эвакуацией.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что эвакуация людей из города Изюм не началась из-за обстрелов российских оккупантов.

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