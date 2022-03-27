Как в апокалиптическом фильме: во Львове потушили пожар на нефтебазе и показали последствия ракетного удара РФ (фото, видео)

Как в апокалиптическом фильме: во Львове потушили пожар на нефтебазе и показали последствия ракетного удара РФ (фото, видео)

Пожар ликвидировали во Львове более полусуток.

Во Львове 27 марта ранним утром спасателям удалось ликвидировать пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего, возникший после ракетного удара оккупантов 26 марта.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Известно, что загорелось 26 марта около 16.30. Возгорание произошло в результате обстрела россиян территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.

Пожар был локализован только недр 27 марта и ликвидирован в 06:49.

Напомним, 26 марта во Львове российские военные нанесли несколько ударов по Львову. Первое – по нефтебазе в самом городе Львове, по жилому кварталу. Второе – по объекту оборонной инфраструктуры, по заводу, также расположенному в жилом массиве.

Пока известно о пяти пострадавших.