"Как в кино": Игнат объяснил, почему нельзя снимать работу ПВО и выкладывать обломки ракет

Спикер Воздушных сил призвал журналистов и блоггеров не снимать даже обломки ракет, которые уже лежат на земле.

Съемка на видео работы противовоздушной обороны и публикации в Сети, особенно в режиме реального времени – это большая угроза.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для "УП".

"Простой пример: Киев, работает ПВО, с трех направлений люди сняли и выкладывают фото, камеры ли наблюдения транслируют в режиме реального времени. Враг, как в кино, смотрит результат своей работы, делает выводы определенные и определяет точно по этим координатам, где может находиться комплекс ПВО", – говорит Игнат.

По его словам, фиксировать работу ПВО для истории "точно нужно", но выкладывать такие фотографии и видео в режиме реального времени очень опасно.

Также спикер Воздушных сил призвал журналистов и блоггеров не снимать обломки ракет, уже лежащих на земле.

"...Падают обломки и наших ракет, и их. Мы показываем в телемарафоне или еще где-то: вот – обломок ракеты. А это лежит кусок Patriot. И соответственно противник что делает? "Посмотрите, чем "укрнацисты" обстреливают своих граждан". Это используется врагом для пропаганды. Поэтому лучше этого не делать. Не нужно предоставлять врагу дополнительную информацию, которую он получит и сделает выводы. Сделав выводы о точном месте стояния комплексов ПВО, враг может нанести повторный удар", — объяснил Игнат.

Ранее Юрий Игнат ответил, откуда Telegram-каналы узнают о вылетах ракет и беспилотников.

Напомним, что полиция двух нашла блоггеров, показавших работу ПВО во время ракетной атаки на Киев.

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