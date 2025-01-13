Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о пленных солдатах КНДР

Песков открестился от любой информации об этих событиях.

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности передать КНДР пленных корейских военных для обмена на украинских защитников.

Соответствующее заявление сделал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Мы никак его не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал", – высказался Песков.

Напомним, 12 января украинский президент сообщил, что Украина готова передать Ким Чен Ину его людей, если он вместо этого организует возвращение украинских пленных из РФ.

11 января, ВСУ на Курщине впервые взяли в плен двух солдат из Северной Кореи.

Зеленский показал видео первого допроса пленных солдат КНДР

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