Как в Мариуполе после бомбардировок РФ выживают люди: Андрюшенко рассказал

Российская армия полностью разрушила Мариуполь и ныне люди, живущие во временной оккупации, сосредоточены на том, чтобы выжить.

В Мариуполе все еще осталась большая прослойка проукраинского населения. Впрочем, их героическое и несокрушимое сопротивление несколько усложняет то, что россияне применяют карательные меры.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрюшенко заявил в эфире FREEДОМ.

"Самый большой слой – люди, которые вообще никак не настроены. Это не потому, что люди плохие, а потому что люди после бомбардировок. (Предпочтительно беспокоит) насыщение базового уровня потребностей, говорить о каких-то глобальных настроениях невозможно. Оккупационные власти делают все, чтобы этот базовый уровень не насытился, потому что у них в планах (это мы видим, и, к сожалению, это успешно реализуется) полная маргинализация населения, чтобы через маргинализацию получить покорность и предупредить, в том числе, возникновение проукраинского сопротивления. Ситуация социально сложная, неоднозначная, люди дезориентированы в большинстве", — рассказал он.

По его словам, в городе усилена пропаганда РФ.

"Плюс информационный вакуум относительный, усиленная пропаганда. Это еще один наш вызов – воевать на информационном фронте за души наших украинцев", – объяснил Андрущенко.

Андрющенко рассказал, что тех горожан, которые поддерживают россиян, очень немного в Мариуполе.

"Есть определенная прослойка населения, пророссийски настроенная. Она как была, так и есть, невелика. На сегодняшний день я бы оценил ее в 5% от находящихся (в оккупации). Это все те, кто присоединился уже к оккупационным властям в том или ином виде. Самое интересное, что значительная часть пророссийски настроенных сейчас бегут из Мариуполя в Россию, понимая, что там не будет светлого будущего", — подытожил советник мэра.

Напомним, в мэрии Мариуполя сообщили сроки освобождения города от оккупантов.

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