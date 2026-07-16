Керченский залив / © Reuters

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Удары украинских дронов по судоходству в Азовском море создали для России проблемы с экспортной логистикой, которые по своему масштабу сравнимы с последствиями атак в Ормузском проливе для государств Персидского залива.

Об этом сообщает CNN.

По информации издания, в последние дни спутниковые снимки и сервисы мониторинга судоходства зафиксировали значительные очереди кораблей вблизи Ростова-на-Дону и на других подходах к Азовому морю. Причиной стало закрытие Донско-Азовского канала и Керченского пролива после серии украинских ударов.

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Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди сообщил, что всего за девять дней украинские военные поразили 116 российских судов в Азовском море.

Как отмечает CNN, ранее Азовское море фактически оставалось недостижимым для украинских ударов и являлось для России важным районом как для ведения боевых действий, так и для перевозки грузов. Однако развитие украинских беспилотных технологий коренным образом изменило ситуацию.

В Американском Институте изучения войны считают, что эта кампания является составляющей более широкой украинской стратегии.

Эти удары являются новой фазой усилий Украины по изоляции оккупированного Крыма от российской логистической сети и нарушения российских морских маршрутов, особенно для перевозки нефтепродуктов и зерна.

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Эксперты отмечают, что последствия таких атак могут выйти далеко за пределы военной сферы. Ведущий аналитик аграрных рынков Черноморского региона Андрей Сизов объяснил, что Черное море имеет критическое значение для мировой торговли зерном.

«Черное море для рынка пшеницы подобно тому, что Персидский залив означает для рынка сырой нефти», — подчеркнул он.

По словам эксперта, если нынешняя ситуация сохранится, «экономические потери России могут возрасти до миллиардов долларов».

По данным CNN, около четверти российского экспорта пшеницы проходит именно через Азовское море. Несмотря на заявления Москвы о возможности переориентации поставок через другие черноморские порты, аналитики сомневаются, что этого будет достаточно в период пикового экспорта зерновых.

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Издание заключает, что нынешняя кампания стала продолжением украинской стратегии по изоляции оккупированного Крыма. После ударов по энергетической инфраструктуре полуострова, Украина активизировала атаки на мосты, железнодорожные пути, автомобильные магистрали и суда, которые обеспечивают российскую логистику, постепенно лишая Россию возможности полноценно использовать Азовское море как один из ключевых транспортных коридоров.

Ранее сообщалось, что Россия временно остановила судоходство через Донско-Азовский канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем.

Мы ранее информировали, что украинские военные нанесли масштабные удары беспилотниками по российским судам и портовой инфраструктуре в Азовском море.

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