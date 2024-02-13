Как в первые дни войны спецназовцы спасли Запорожье от оккупации: рассказали в ГУР

Силы, которые тогда перекидывал противник, чтобы идти на Запорожье, были вынуждены растянуться.

Одной из задач спецназовцев ГУР при попытке освобождения ЗАЭС было оттягивать силы противника от Запорожья.

Об этом рассказал руководитель спецподразделения ГУР "Тимур" в интервью УП.

"Это был комплекс задач. Одна из поставленных задач зайти на ЗАЭС и удерживать ее. Нам не удалось. От Энергодара до Скал в сторону Васильевки у нас было где-то 7 высадок. Как следствие, силы, которые тогда перекидывал противник, чтобы идти на Запорожье, были вынуждены растянуть на береговую зону. И это было важно (оттягивать силы от Запорожья – ред.)", — подчеркнул он.

Почему вам не удалось взять станцию под контроль, то глава спецподразделения рассказал, что враг со всех сторон подтягивал свои резервы в Энергодар. Это были и артиллерийские установки, и бронетехника.

"Когда враг понял, что мы собираемся проводить мероприятия, то они накопили людей в два-три раза больше, чем было до того. Хотели, планировали, заходили, отходили, потом с разных сторон заходили. Поймите, это был вопрос логистики. Позади тебя 17 километров и туда ничего не затянешь из бронетехники на плавсредствах", – пояснил он.

По словам спецназовца, также существовал риск, что оккупанты могли изнутри взорвать ЗАЭС.

Напомним, руководитель МАГАТЭ Гросси во время четвертого визита в Киев сделал тревожное заявление о Запорожской АЭС.

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